花蓮溪口迎嬌客 首例黑面琵鷺救援累績經驗值

2019-06-04 17:13 中央社 花蓮縣4日電



過境花蓮溪出海口的20多隻黑面琵鷺，上月被民眾發現2隻癱瘓在沙洲上，經縣府農業處展開救援，最後仍死亡；但這次黑面琵鷺救援是花蓮縣首例，也是生態保育推廣有成的證明。

花蓮溪出海口是內政部核定的國家重要濕地，也是重要野鳥棲地，生物多樣性豐富，鳥類自然生態更是精彩。5月上旬一群瀕臨絕種保育類野生動物黑面琵鷺過境，數量最多時有24隻，為20年來空前盛況，吸引了許多民眾賞鳥、拍照。

花蓮縣政府農業處表示，5月8日接獲民眾通報，有兩隻黑面琵鷺貌似生病癱軟於溪中沙洲。農業處保育與林政科立即派員，會同花蓮縣動植物防疫所人員前往現場，觀察後判定需救援後送，立刻協請第九河川局商借船隻，載送救援人員渡溪前往溪中沙洲救援黑面琵鷺，後送委託動物醫院救治。

兩隻黑面琵鷺體力虛弱，經檢查無外傷，有體外寄生蟲，臨床症狀為無法站立、軟頸、虛弱等，當日給予輸液及抗生素進行支持療法，防疫所並採集血液送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行肉毒桿菌毒素檢測。

花蓮縣政府農業處指出，兩隻病鳥陸續死亡，屍體寄送畜衛所進行剖檢，檢驗結果顯示體內有肉毒桿菌毒素、腸道有多量線蟲寄生導致下痢，推測死因為肉毒桿菌毒素導致低血壓缺氧，引發急性腎小管壞死，終致急性腎衰竭而亡。

這次黑面琵鷺救援是花蓮縣首例，雖然兩隻黑面琵鷺都不幸死亡，但整個救援過程相關單位都獲得寶貴的救傷實務經驗，對花蓮日後保育工作執行與野生動物救傷後送助益匪淺。