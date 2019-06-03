影／地下水門變身動物通道！石虎穿梭畫面曝光

2019-06-03 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



石虎是瀕臨絕種的一級保育類動物，全台剩不到五百隻，苗栗縣府「石虎保育自治條例」今闖議會拚三讀，盼加強石虎保育。農委會林務局今年也補助苗栗縣府，首度利用地下水門打造「友善環境動物通道」，建置一周後就拍到石虎穿梭的畫面，未來可望減少路殺，讓石虎回家更安全。

石虎活動區域以苗栗、台中、南投的淺山丘陵區為主，其中苗廿九線阻絕石虎棲地與後龍溪，但石虎仍會從棲地穿越公路到後龍溪取水覓食，一○三年至今發生四起路殺案例，且都是年幼小石虎，讓保育團體十分痛心。

「只要少走一次路面，就能降低石虎路殺機會。」苗栗縣府農業處長陳錦俊表示，苗廿九線今年設置長五○四公尺、高一八○公尺防護網，讓石虎無法靠近公路，避免遭來往車輛撞上。還有廿五具動物光學警示器，當車輛燈光照到反光板就會發出強光預警，另打造動物木梯導引石虎走水泥箱涵。

盤點環境時，發現當地有許多地下排水門，除了洪水來臨，平常都關閉沒使用，非常可惜。苗栗縣府向第二河川局申請接管兩座水門，農業處技工徐國楨說，水門二月底改造開放，讓石虎利用水門來往棲地與後龍溪，一周後就透過紅外線自動照相機拍攝到兩隻以上石虎，還有白鼻心、鼬獾等小型動物，「成為野生動物很棒的樂園。」

保育意識抬頭，地方中央近期也頻頻合作守護石虎。交通部長林佳龍日前宣布今年是「智慧道路友善生物元年」，公路總局與特生中心、中興大學建構全台首座路殺預警系統，當前方有車，AI辨識系統偵測到石虎時，將發出高頻聲波與光線，延緩石虎通過時間約數十秒至兩分鐘，降低被撞風險。系統已在台三線卓蘭示範區上線，考慮擴及其他路段。