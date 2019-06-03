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鳳頭燕鷗卡塑無法進食 鳥友籲減塑

2019-06-03 16:38中央社 宜蘭縣3日電

蘭陽溪出海口近來進入鳳頭燕鷗繁殖季，有鳥友1日在當地拍到一隻鳳頭燕鷗鳥喙上，卡著白色塑膠環，無法進食也甩不掉。鳥友除希望牠早日擺脫塑膠環，也呼籲人類要落實減塑。

每年夏天是鳳頭燕鷗繁殖季節，最近宜蘭沿海都可看到成群的鳳頭燕鷗在海灘上繁殖下一代。社團臉書拍鳥俱樂部廖姓與李姓鳥友1日在蘭陽溪出海口沙洲拍攝鳥類生態時，赫然發現其中一隻鳳頭燕鷗的上下鳥喙中間，卡著一片白色塑膠環，根本無法進食。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷今天告訴中央社記者，去年6月有鳥友在宜蘭頭城大溪漁港拍到一隻鳳頭燕鷗嘴喙上，卡著一根塑膠吸管，但仍賣力捕魚求生，引發各界不捨，但蘭陽溪出海口這隻是上下鳥喙中間卡著白色塑膠環，連想進食都無法張開嘴巴，鳥兒要全力卻甩不掉，當時許多同類都趨前關心，卻愛莫能助，性命危在旦夕，鳥友們看後都很不捨。

黃蜀婷說，鳳頭燕鷗警覺性很高又怕人，稍微靠近就飛走，當下只能希望近日前往當地的民眾或鳥友見到牠體力不支時，趕緊將白色塑膠環取下或通報有關單位協助處理。

「今日的鳥類，明日的人類」黃蜀婷呼籲，海洋保育刻不容緩，很多水鳥胃內有著各式各樣塑膠類垃圾，最終導致死亡，塑膠垃圾不僅影響海洋生態，也是水鳥族群減少主因，鳥類用生命為人類上了一課，人類應該要落實減塑，不要讓這種令人心痛慘況一再發生。

蘭陽溪吸管

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