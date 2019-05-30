呼籲認養不棄養 邀名模參訪動物之家

2019-05-30 17:47 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



動保處邀請名模參觀板橋動物之家，並體驗餵食小貓。（photo by張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 名模王心恬、周家漢等共11位名模穿著休閒服參訪動物之家，呼籲民眾「認養，不棄養」！新北市政府為宣導友善動物觀念，也讓外界更了解動物之家的面貌，30日邀請凱渥名下藝人參觀板橋動物之家，並體驗餵食幼貓等活動。名模們受訪時表示，動物之家有許多救援回來動物，希望民眾能踴躍認養，讓牠們有個溫暖的家。

在活動中，新北市動保處處長陳淵泉帶領藝人們依序參觀幼犬舍、母犬舍、貓舍等空間。當藝人看見可愛的小狗及小貓，也不自主地高興伸出手指逗弄牠們。到貓舍時，動保處人員也邀請其中3位藝人體驗餵食小貓，就見藝人們在志工引導下先洗好手，然後坐下來輕輕抱起小貓，並把汲好食物的針筒靠近牠們的嘴巴。看著小貓貪婪吸取食物的模樣，藝人臉上也露出笑容。

一位男模受訪時表示，他家中有兩隻貓，都是家人在某一次風災中撿回來的，照顧牠們很不容易，也讓他對這些無時無刻在照顧眾多動物的動物之家員工更感到敬佩。尤其是當他從陳淵泉那聽說，小貓每2-3個小時就要進食，因此動物之家員工晚上會把小貓帶回家中照顧，更讓他肅然起敬。

新北市動保處表示，為將「認養，不棄養」的觀念推廣出去，過去動物之家已舉辦不少活動，更在104年起率先全國實施零安樂死政策，希望所有被收容的動物最終都能有個溫暖的家。也盼望透過名模參訪活動，讓更多民眾來認養這些毛小孩，並希望飼主們能善盡責任，陪伴寵物們到老。

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