日本寵物餐廳瘋水獺 助長走私歪風

2019-05-30 17:36 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



水獺深受日本民眾歡迎,更成為餐廳的活招牌。(Photo by bfurlong on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 日本寵物餐廳雨後春筍出現,水獺成走私新標的!由於當地許多業者打著以水獺當寵物的噱頭吸引顧客上門消費,讓野外水獺身價跟著水漲船高,非法業者看中這股商機,於是從亞洲各地盜獵與走私水獺。根據動物保護團體組織指出,此舉也造成水獺數量急劇減少。

據《英國獨立報》報導,「世界動物保護協會」調查發現,受到社群媒體Instagram的吹捧,讓日本興起一股水獺餐廳風潮,業者打著上門顧客可以觸碰、餵食與抱水獺甚至直接買回家當寵物當噱頭攬客,於是在臉書上陸續出現許多社團非法走私水獺。印尼最大購買與銷售水獺臉書社團成員高達4.3萬人,其他社團總計也有1.6萬人,而且還非常活躍。

世界動物保護協會指出,在印尼,獵人會用狗來追踪水獺巢穴,然後射擊、電擊或逼出水獺,泰國也出現同樣作法。至於在日本,部分交易者甚至在餐廳旁設置圈養繁殖中心。儘管在泰國進行捕獵、交易或繁殖是非法的,但當地似乎有很多剛出生的水獺提供出售。

「不能因為野生動物很可愛,就代表你可以把牠帶回家。一旦水獺在人類家中,就不可能去複製這些動物在野外可得到空間與自由。」,世界動物保護協會代表寇伊蘭表示。

該協會也指出,受到棲息地減少與氣候變遷影響,東南亞原生4種水獺數量都已在減少,如今這股寵物交易風潮,更讓問題雪上加霜,其中過去30年來,毛鼻水獺數量已經減半。

據《天氣網絡》報導,全世界有13種水獺,都被列為世界自然保護聯盟的瀕危物種紅色名錄,包括北美的海獺與北美河水獺。國際水獺生存基金會也指出,美國和加拿大每年約有5萬隻北美河水獺遭殺。另外,海獺同樣面臨生存挑戰,包括污染、缺乏食物和疾病。世界各地的水獺則受到非法毛皮交易與越來越多的寵物交易導致生存受威脅。

