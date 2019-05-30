誤撿野生幼獸如同綁架！還可能涉犯野生動物保育法

2019-05-30 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣山區生物多樣豐富，苗縣農業處本周接獲女性民眾求助，她經過苗縣山區涼亭，發現落單小山羌，深覺山羌很可愛，竟將小山羌抱上車帶回家，但無論餵食小山羌什麼食物，小山羌不肯吃，束手無策的她，只好向縣府農業處求助。農業處指出，誤撿野生動物幼獸「如同綁架」，還可能涉犯野生動物保育法，可依法開罰6萬以上30萬元以下罰鍰。

苗縣農業處自然生態保育科指出，這隻「被綁架」小山羌出生約5到7天，正值需要山羌媽媽的照顧，縣府評估小山羌被人干擾一天，能送回山羌媽媽身邊機率近乎零，先由獸醫師充當一日山羌媽媽，給小山羌灌食羊奶及保溫，體力回復正常後，再送特生中心野生動物急救站收容訓練。

農業處表示，民眾對野生動物保育法規了解不足，導致傷害動物權利而不自知，也造成動物收容機關困擾。山羌今年初雖從保育類野生動物降編到一般類野生動物，仍受野生動物保育法保護。

農業處表示，如有未經申請許可擅自獵捕或使用禁止方式獵捕野生動物，違反野生動物保育法，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

農業處表示，經常有民眾發現松鼠、白鼻心或鼬獾的幼獸，便急著將牠帶回家照顧餵養，最後因不了解拾獲動物習性及食性，影響幼獸的健康發育，即使順利養大的個體，也難適應野外生活，原本好意有可能斷了牠們的生路。