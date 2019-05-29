報名秒殺！六福村「小小獸醫營」將加開第三梯次

2019-05-29 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



以野生動物園起家的六福村主題遊樂園，去年首度舉辦小小獸醫營就獲得高人氣好評，今年邁入第二屆，課程更加多元，由專業的動物醫師、營養師和動物保育員們，帶小朋友出診、照養動物，平時難以接觸到的動物園日常和動物知識通通不藏私，豐富的活動讓營隊第一、二梯次甫推出，每梯次25個名額就被秒殺一空，因此，六福村決定加碼第三梯次，於6月3日上午9時起開放報名。

六福村行銷部經理黃淑芳指出，六福村擁有專業的動物管理部，全年無休、每天照料全園區內超過1500隻大小動物。包含打掃獸舍、照顧生病住進動物醫院的動物，隨時掌握動物健康狀況，針對不同物種開出營養菜單等，動物園的一天豐富又忙碌，需要熟悉每一個物種的天性和習性，還要了解動物個體的個性，才能提供動物最好的照顧。