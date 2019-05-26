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黑冠麻鷺都會扎根 生態隱憂？

2019-05-26 23:59聯合報 記者賴香珊喻文玟林敬家張明慧／連線報導

黑冠麻鷺。 圖／謝榮隆主任提供
黑冠麻鷺。 圖／謝榮隆主任提供
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早期被歸類為「稀有留鳥」的黑冠麻鷺，近年成為大草坪上的常客，都會區的校園、公園都可見到蹤跡，生態學者解讀，保育有成的現象潛藏都會生態失衡的隱憂。

學者指出，過去多在低海拔森林底層活動的黑冠麻鷺，在都會區落地生根後，大量捕食落葉層與淺層動物，造成校園、公園綠地裡的蚯蚓、青蛙等幾乎消失，綠繡眼等小型鳥「缺糧」，不敢在公園樹上築巢，恐影響生態多樣性。

昔稀有留鳥 今成長逾3倍

農委會特有生物研究保育中心資料顯示，俗稱為「大笨鳥」的黑冠麻鷺，過去為稀有留鳥不易觀察到，八○年代後數量顯著成長，從稀有留鳥轉為普遍化，粗估迄今至少成長逾三倍以上。

不再屬於保育鳥類的黑冠麻鷺，在都會區的校園、公園、綠地常見，很多民眾一開始詫異「這是什麼鳥？」現在已習以為常，甚至把牠當成朋友，看牠在草地覓食。

黑冠麻鷺如今在都市隨處可看到，牠不怕生，在社區公園來回走動覓食。 記者張明慧／攝...
黑冠麻鷺如今在都市隨處可看到，牠不怕生，在社區公園來回走動覓食。 記者張明慧／攝影
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為了解黑冠麻鷺棲息改變原因，台大組成團隊進行研究；興大校園內有片黑森林，更是黑冠麻鷺築巢熱點；走在逢甲大學草坪上，可隨處看到黑冠麻鷺蹤跡，學生習以為常不會驚擾。

有趣的是，以往被認為行動隱密，不容易觀察到的黑冠麻鷺，來到都會區後，習性也有極大改變，即使有人靠近也不怕生，師大夜市的小公園裡，常見牠優閒覓食的身影。

彰化縣中山國小校園十年前出現黑冠麻鷺蹤跡，老師帶領觀察鳥兒每日狀態，校方還架設攝影系統即時轉播育雛過程；但是保育有成的這景象，看在專家眼中，卻有生態失衡隱憂。

新北市二重國中五年前飛來一對黑冠麻鷺，在校園中迅速繁衍，去年學生科展要研究蚯蚓，校長鍾兆晉是台師大兼任助理教授，也是全球螞蟻研究權威，告訴學生校園裡有蚯蚓群聚熱點，結果卻遍尋不著，且連蜈蚣、馬陸和雞母蟲數量也都減少。

鍾兆晉與學生在蚯蚓群聚熱點往下翻土，發現蚯蚓等土棲動物並非完全消失，而是藏在更深層的土壤裡。他瞥見一旁佇立的黑冠麻鷺，「正定睛打量著我們師生的一舉一動」，才驚覺問題根由。

低地啄蟾蜍 陰溝抓老鼠

師生團隊著手研究黑冠麻鷺的食繭、糞便，發現牠不僅食量驚人，且食性廣，除吃蚯蚓，還上樹捕鳥追蜥蜴、低地啄蟾蜍、水邊刺鬥魚、陰溝抓老鼠，無所不吃。強大捕食行為，讓綠繡眼、麻雀及白頭翁等小型鳥類不再愛在校園築巢，生存空間明顯受到壓迫。

鍾兆晉日前發表「沉靜殺手」文章指出，不是只有外來種的擴張才會破壞本土生態平衡，建議公部門正視黑冠麻鷺對校園、城市綠地的影響，以免這沉靜殺手極度擴張，壓縮原生物種，破壞生態多樣性。

小檔案／黑冠麻鷺 俗稱大笨鳥

黑冠麻鷺又名黑冠鳽、黑冠虎斑鳽，民眾口中俗稱的「大笨鳥」、「地瓜鳥」、「阿呆鳥」，中等體型，主要分布在熱帶及亞熱帶地區，過去在台灣數量稀少，曾被列入「陸域保育類野生動物名錄」，今年一月九日公告移除。

黑冠麻鷺喜歡單獨在茂密樹林下活動，在林間覓食蚯蚓、捕食昆蟲。

黑冠麻鷺繁殖期在三至九月，築巢地點多在低海拔森林或竹林；求偶期間雄鳥會在黃昏、夜晚和黎明前，發出單調、低頻的「嗚、嗚 」聲，成鳥身長約在四十五到五十公分。（賴香珊）

台大台師大保育類野生動物
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