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密集恐懼注意！魚缸沒關燈 回頭看水上竟成「屍海」

2019-05-25 11:29聯合新聞網 綜合報導

網友吃飯回來，魚缸水面已經浮一片飛蟻屍體。 圖／爆廢公社
網友吃飯回來，魚缸水面已經浮一片飛蟻屍體。 圖／爆廢公社
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密集恐懼症的人先注意！梅雨季節來臨，飛蟻也開始出沒活動，總是愛圍繞的燈光飛舞，時不時還會出現掉了翅膀的白蟻在地上活動，讓人看的「雞皮疙瘩」起來，一名網友就在網上分享自己遇到的經驗，因為忘記關魚缸的燈，才吃一頓飯回來，水面就成為一片「屍海」，讓他超傻眼。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼出一張恐怖的照片，只見裡頭魚缸水面上全部飄滿了「飛蟻屍體」，超密集幾乎蓋住了整個水面，畫面相當嚇人，網友表示「魚缸燈沒關，吃飽飯上樓就變這樣…」，他也遺憾可惜家中金魚不吃蟲，浪費了滿滿蛋白質，最後也只能默默的把這片「屍海」撈掉。

網友看到紛紛留言「如果是蓋斑鬥魚會吃到吐」、「紅龍會嗨翻天」、原來魚缸最大的功用是這樣！」、但也有不少網友認為「好可怕」、「直接暈」、「嚇死人了」有人也好奇一頓飯是吃多久，原PO則笑笑表示「只吃了半小時而已。」

根據維基百科說明，飛蟻又名大水蟻，兩者均是繁殖型白蟻的俗稱，通常指翅膀未脫落前的白蟻，會在夏天的晚上飛出巢外交配，因喜愛燈光，常被燈光吸引而飛入宅內，通常出現於下雨天。飛蟻的生殖能力十分強，通常在在下雨天離巢交配繁殖，雌性將會變成蟻后。

梅雨
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