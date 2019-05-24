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8腳蜘蛛近親臉部蟎蟲 日間躲毛孔內吃皮脂晚上爬出來交配

2019-05-24 20:02香港01 記者吳嘉善／報導

毛囊蠕形蟎只有約0.3毫米長，有8隻腳，壽命約2周。（影片截圖）
毛囊蠕形蟎只有約0.3毫米長，有8隻腳，壽命約2周。（影片截圖）
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塵蟎是最常見的致敏原，近年巿場出現不少除蟎機和噴霧，讓消費者消滅床墊、枕頭及地毯的塵蟎。許多人聞「蟎」色變，但原來有一種蟎蟲就居住在我們的臉上，而且通常不需要也不可能完全消滅。

免疫力正常不需刻意「除蟎」

這種生物稱為毛囊蠕形蟎（demodex folliculorum），亦俗稱為臉部蟎蟲（face mite），幾乎所有人的皮膚上都有。牠們有8隻腳，是蜘蛛的近親，身長只有約0.3毫米，喜歡生活在皮脂旺盛的地方，通常出現在臉部的毛囊裏。

毛囊蠕形蟎只有兩周壽命，平時會躲在毛孔裏，進食皮脂和剝落的皮屑，當「戶主」睡着的時候，牠們會爬到皮膚表面交配繁殖，然後在毛囊裏產卵。雖然聽起來很噁心，但毛囊蠕形蟎一般是無害的，免疫力正常的人通常不會出現任何症狀，因此也不需要刻意「除蟎」，科學家也認為牠們和人類的關係並非寄生，而是共生。

毛囊蟲病常被誤為濕疹或暗瘡

因長期使用類固醇或罹患愛滋等而導致免疫力低的病患者可能會出現毛囊蟲病（demodicosis），症狀是出現劇癢的紅色毛囊性丘疹或膿疱，但常被誤診為濕疹或暗瘡。

美國加州科學院（California Academy of Sciences）昆蟲學家特勞特溫（Michelle Trautwein）說，不同人種臉上蟎蟲的基因也不一樣，因此研究臉部蟎蟲的基因可以追溯人類遷徙的歷史。她指出：「臉部蟎蟲絕對是與人類關係最密切的物種，雖然大部分人都不知道牠們的存在，也沒親身見過，然而兩者之間仍然維持古老而親密的關係，臉部蟎蟲顯然在整個人類歷史上陪着我們，牠們的歷史和人類一樣悠久。」

延伸閱讀：

塵蟎愛吃死皮　不勤換睡衣會爆瘡

鬥牛犬身上遍佈瘡和蟎蟲　被困雀籠棄於街上

文章授權轉載自香港01》

基因患者愛滋類固醇香港

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