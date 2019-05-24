一家4口兜風去？ 熊出沒準備「接管」他愛車

2019-05-24 13:53 聯合新聞網 綜合報導



美國一名男子忘了關車窗，車子差點被熊「接管」。圖擷自 臉書 分享 facebook

到野外記得把車窗關好，不然的話，小心遇到「熊司機」接管你的車！美國一名男子便驚見自己的車子被熊熊家族佔領，不僅在車外玩耍，還爬進車窗裡，試圖「接管」他的車。

根據《BUSINESS INSIDER》報導，來自肯塔基州（Kentucky）男子莫里斯（Chad Morris）在臉書上發表了他和熊熊家族在田納西州加特林堡（Gatlinburg）的「奇遇記」。

他在臉書上寫到：「這是真實的生活嗎？我的車裡有3隻小熊，媽媽在一旁潛伏！」他表示一開始以為只遇到一隻黑熊，接著發現又有兩隻小熊走近車輛，爬進了司機位的側窗，而熊媽媽在附近看著牠們。

從照片中，可以看到黑熊在他的車外爬上爬下。還有熊仔鑽進車裡，並伸出頭來，很像要去兜風的樣子，模樣十分可愛。

小熊將頭探出車窗外，像要去兜風一樣。圖擷自 臉書 分享 facebook

由於太靠近熊可能發生危險，因此莫里斯一直等到熊離開，才回到自己的車裡並迅速把車窗關上。「這不會再發生了」莫里斯告訴記者，「我每次坐進車裡的時候都會提醒自己，曾經有熊試駕我的車。」而車子雖然有部分損傷，但並無大礙。

許多網友看到這則貼文，大呼「太瘋狂了」，更表示千萬別忘記關窗。還有網友笑稱，「這有涵蓋在你的保險裡嗎？」而根據報導，在蓋特林堡（Gatlinburg）很容易目擊到熊出沒，尤其是春季和夏季。