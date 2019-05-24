親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

誰準點車？誰開倒車？六都社宅興建進度大評比

高雄該不該蓋新機場？航空業者激辯兩大關鍵

一家4口兜風去？ 熊出沒準備「接管」他愛車

2019-05-24 13:53聯合新聞網 綜合報導

美國一名男子忘了關車窗，車子差點被熊「接管」。圖擷自臉書
美國一名男子忘了關車窗，車子差點被熊「接管」。圖擷自臉書
分享

到野外記得把車窗關好，不然的話，小心遇到「熊司機」接管你的車！美國一名男子便驚見自己的車子被熊熊家族佔領，不僅在車外玩耍，還爬進車窗裡，試圖「接管」他的車。

根據《BUSINESS INSIDER》報導，來自肯塔基州（Kentucky）男子莫里斯（Chad Morris）在臉書上發表了他和熊熊家族在田納西州加特林堡（Gatlinburg）的「奇遇記」。

他在臉書上寫到：「這是真實的生活嗎？我的車裡有3隻小熊，媽媽在一旁潛伏！」他表示一開始以為只遇到一隻黑熊，接著發現又有兩隻小熊走近車輛，爬進了司機位的側窗，而熊媽媽在附近看著牠們。

從照片中，可以看到黑熊在他的車外爬上爬下。還有熊仔鑽進車裡，並伸出頭來，很像要去兜風的樣子，模樣十分可愛。

小熊將頭探出車窗外，像要去兜風一樣。圖擷自臉書
小熊將頭探出車窗外，像要去兜風一樣。圖擷自臉書
分享

由於太靠近熊可能發生危險，因此莫里斯一直等到熊離開，才回到自己的車裡並迅速把車窗關上。「這不會再發生了」莫里斯告訴記者，「我每次坐進車裡的時候都會提醒自己，曾經有熊試駕我的車。」而車子雖然有部分損傷，但並無大礙。

許多網友看到這則貼文，大呼「太瘋狂了」，更表示千萬別忘記關窗。還有網友笑稱，「這有涵蓋在你的保險裡嗎？」而根據報導，在蓋特林堡（Gatlinburg）很容易目擊到熊出沒，尤其是春季和夏季。

黑熊

相關新聞

影／塔塔加熊鷹打架被人撞見 纏鬥地面壓制10分鐘

2019-05-24 08:16

燕魟愛向海生館飼育員撒驕 燕魟寶寶出生半月仍怕怕

2019-05-24 08:05

全台首座流浪犬貓醫療室 中興大學創舉

2019-05-23 17:27

就是不鳥你！貓的難搞個性竟是演化來的？

2019-05-23 16:01

生態奇觀! 沙灘就是產房 小燕鷗在宜蘭下蛋

2019-05-23 14:16

台中大雨狗困沙洲上該不該救？引發論戰

2019-05-23 12:43

小燕鷗沙灘築巢 宜蘭縣府：要劃區保護

2019-05-23 12:12

沙灘是產房！小燕鷗在宜蘭下蛋 鳥友拜託沒事別靠近

2019-05-23 08:24

城隍爺幫水獺寶寶取啥名？ 周六猜一猜

2019-05-22 23:44

呆萌水獺寳寳 城隍爺幫命名 猜對有獎

2019-05-22 11:02

保護罩護龜！ 但破壞海龜生存 恐怕是遊客

2019-05-21 23:38

死龜胃袋 殘留廢棄漁線漁網

2019-05-21 23:35

「今年海龜死傷特別多」大多無法判斷死因 綠蠵龜更瀕危

2019-05-21 23:30

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

校園犬貓調查 最長壽「小黃」在高雄

2019-05-21 14:36

【潛入動物園】偷走瀕危最老狐猴 男子認罪

2019-05-21 14:33

林投姐、魔神仔...妖怪台灣地圖帶你現場尋妖

2019-05-21 09:29

寵物禮儀業提早火化毛小孩！見不到最後一面 全家崩潰

2019-05-19 10:07

影／巨大豆腐鯊誤闖 漁民有愛護送保育類嬌客出大海

2019-05-19 09:26

台江生態豐富 驚見世界新種

2019-05-18 23:42

九九峰可愛世界 將闢亞太最大鳥類動物園

2019-05-18 23:28

網紅名貓「臭臉貓」去當天使了

2019-05-17 18:42

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-17 16:36

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

最狂遲到理由！上班途中天降「烏龜」擊破擋風玻璃讓他超傻眼

2019-05-16 12:00

綠蠵龜纏繞廢棄漁網奄奄一息 岸巡隊急救援

2019-05-16 10:34

父抱小孩走近柵欄 母獅一伸爪扯掉4歲女童頭皮

2019-05-16 10:22

受傷八色鳥痊癒 雲林棲地野放

2019-05-15 23:32

深澳遊隼守護成功兩幼鳥離巢 度過獼猴飛行傘驚擾

2019-05-15 17:06

免費貓奴課程 北市動保處即起開放報名

2019-05-15 11:23

花蓮溪出海口 彈弓射黑腹燕鷗 縣府：觸法

2019-05-14 23:24

影／工人在高屏溪清淤砂 結果挖到前所未見大巨蟒

2019-05-14 18:39

影╱花蓮溪出海口民眾彈弓打鳥 縣府：已觸野動法

2019-05-14 18:17

影╱槍口下討飯吃！小偷棕熊叼走俄獵人整箱食物

2019-05-14 17:52

影／小象跌入濕地 被民眾救出後狂奔回家找媽媽

2019-05-14 13:26

誤陷網具 金門水獺無辜枉死

2019-05-14 12:38

捕獵走私害慘牠們 只能在屏科大終老

2019-05-14 00:57

獅虎「阿彪」的痛誰懂？政府補助大縮水 1500隻動物求認養

2019-05-14 00:57

愛貓踩過鍵盤按下「送出」 飼主喜迎百萬補助

2019-05-13 15:30
看更多

熱門文章

成功人士必拒絕的4種聚會 同學會只會互相比較、久違老友聚會可能為借錢

2019-05-23 21:51

6月6日～7月6日／生肖運勢大解析 鼠、牛、馬考驗多宜謹慎

2019-05-23 15:59

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

被前男友媽媽嫌棄要求分手 2理由讓她覺得很瞎

2019-05-23 16:09

下周一鋒面到 豪雨從北南下

2019-05-24 00:24

影／塔塔加熊鷹打架被人撞見 纏鬥地面壓制10分鐘

2019-05-24 08:16

下周兩波鋒面 吳德榮：劇烈天氣的時間、地點現難預報

2019-05-24 07:30

今各地悶熱有午後雷陣雨 南部防大雨

2019-05-24 04:51

在5月是異例 鄭明典：北極上空氣壓偏高 影響有這些

2019-05-24 08:20

紅豆粉粿冰變飲料了！台中「萬波」夏日手搖飲IG打卡熱

2019-05-23 20:07

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

洗冷氣收這價錢還被殺價 網友抱不平：叫他自己洗

2019-05-24 10:51

每日星座運勢／雙子事業佳充滿熱忱 可多元化運作

2019-05-24 00:00

注意！530中部萬安演習 趴趴走最高罰15萬

2019-05-24 11:47

「嗯嗯」太用力造成失憶？神經內科醫師：是真的

2019-05-24 07:32

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38

Amazon繁體中文電子書開賣 udn提供完整解決方案

2019-05-24 09:05

【生活趣聞】蔡怡怡／兒子的「備糧」，我的「背涼」

2019-05-24 06:00

LV全新Epi腰包太時髦 快向女友下訂單

2019-05-24 10:06

只到5月底！福容線上旅展推住宿2.3折 吃到飽600元有找

2019-05-23 17:33

長時間低頭工作 小心頸椎退化性病變

2019-05-23 15:16

「統一麵」X「逢甲夜市」 激推17道限定美食5月24日上菜

2019-05-23 21:36

喜氣洋洋 信義區同婚開趴

2019-05-24 10:57

【心情點滴】古家榕／癒人酒香

2019-05-24 06:00

背化學元素、唱軍歌 性諮商師眼中最怪早洩偏方大公開

2019-05-23 19:41

大腦記憶運作新發現 有助失智症治療

2019-05-23 17:07

【我愛一個人煮-65】太陽臉／打拋豬與椒麻雞

2019-05-24 06:00

半顆木瓜新鮮上桌！金帛手製限定新品「木瓜波霸鮮奶」

2019-05-23 19:23

胃食道逆流？壓力大也會喉嚨卡

2019-05-24 00:32

台灣首家Apple Store獨立店正式亮相 「Apple信義A13」直營旗艦店即將開幕

2019-05-24 12:17

伴侶盟重返中正戶政 完成同婚登記

2019-05-24 10:52

大戶屋也有「肋眼牛排」可以吃了！特調醬汁＋岩鹽 一次享3重滋味

2019-05-23 17:40

南方航空上海來回只要3600元起 全機配個人娛樂系統

2019-05-24 11:38

3%俱樂部又怎樣！評估兒童生長曲線 這2點才要擔心

2019-05-23 15:11

花蓮4.8有感地震 影響台鐵11列次、2040人

2019-05-23 18:49

影／遠航無預警停飛 旅行社怒指民航局「失職、失能」

2019-05-23 17:52

中部空品今「紅色警報」 竹苗雲嘉南也恐瞬間「紅爆」

2019-05-24 04:53

55元喝特調、日料套餐88折！沐越、藝奇搶進駐中山商圈　

2019-05-23 22:03

一家4口兜風去？ 熊出沒準備「接管」他愛車

2019-05-24 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top