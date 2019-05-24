影／塔塔加熊鷹打架被人撞見 纏鬥地面壓制10分鐘
玉山國家公園最近在臉書公布一段「熊鷹打架實記」，其實不是熊和老鷹打架，而是兩隻台灣島上最大型居留猛禽「熊鷹」糾纏在地面，恰巧被屏科大野生動物保育研究所學生蔡幸蒨所拍攝到的鮮活畫面。
屏科大野保所教授孫元勳針對該影片，也撰寫了一小篇打鬥過程說明，玉管處分享指出，熊鷹是本島上最大型居留猛禽，分布在海拔200至3000公尺，粗估族群約1000多隻；目前正展開執行園區內的熊鷹調查。
孫元勳指出，畫面中，一隻熊鷹顯然被另一隻壓制在下面，牠們不知何時在天空中交手，雙雙落地。只見兩鷹8趾相扣，氣喘吁吁地僵持，還不時發出尖叫聲，仔細看壓制者的嘴喙還沾著對方的鮮血，遇見有人在10公尺外觀看，卻一點也不為所動，表情專注投入。
蔡幸蒨表示，塔塔加遊憩區生態非常豐富，日前前往該區進行黃喉貂調查，在遊客中心通往大鐵杉的一條小徑上，意外撞見並拍攝到熊鷹打架，牠們倆在地面纏鬥至少10分鐘後方結束飛離，有趣的是，這兩隻血氣方剛的熊鷹是1歲多至2歲多的年輕個體，在別人家的地盤裡面打架。
玉管處指出，對愛鳥人士而言，老鷹們在天空追逐打架的畫面已不是什麼新鮮事，但屏科大野生動物保育研究所畢業系友蔡幸蒨近日分享的這段熊鷹打架畫面，是一段很鮮活的紀錄，後續如果有新的影片將再貼在「玉山國家公園」臉書網頁分享。
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