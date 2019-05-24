影／塔塔加熊鷹打架被人撞見 纏鬥地面壓制10分鐘

2019-05-24 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



玉山國家公園最近在臉書公布一段「熊鷹打架實記」，其實不是熊和老鷹打架，而是兩隻台灣島上最大型居留猛禽「熊鷹」糾纏在地面，恰巧被屏科大野生動物保育研究所學生蔡幸蒨所拍攝到的鮮活畫面。

屏科大野保所教授孫元勳針對該影片，也撰寫了一小篇打鬥過程說明，玉管處分享指出，熊鷹是本島上最大型居留猛禽，分布在海拔200至3000公尺，粗估族群約1000多隻；目前正展開執行園區內的熊鷹調查。

孫元勳指出，畫面中，一隻熊鷹顯然被另一隻壓制在下面，牠們不知何時在天空中交手，雙雙落地。只見兩鷹8趾相扣，氣喘吁吁地僵持，還不時發出尖叫聲，仔細看壓制者的嘴喙還沾著對方的鮮血，遇見有人在10公尺外觀看，卻一點也不為所動，表情專注投入。

蔡幸蒨表示，塔塔加遊憩區生態非常豐富，日前前往該區進行黃喉貂調查，在遊客中心通往大鐵杉的一條小徑上，意外撞見並拍攝到熊鷹打架，牠們倆在地面纏鬥至少10分鐘後方結束飛離，有趣的是，這兩隻血氣方剛的熊鷹是1歲多至2歲多的年輕個體，在別人家的地盤裡面打架。