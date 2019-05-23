全台首座流浪犬貓醫療室 中興大學創舉

2019-05-23 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



全台第一座流浪犬貓專用醫療室今天揭牌。中興大學首創「浪浪樂活醫療室」，位於興大獸醫教學醫院後方檢疫舍，由興大獸醫學系副教授林荀龍帶領8位獸醫師駐點看診，未來提供公立收容所、參與合作協議合作的立案私人動保團體醫療診治，不接受私人個別送診，盼解決國內流浪犬貓因經費不足而造成的醫療困境。

興大浪浪樂活醫療室是由教育部高教深耕「大學社會責任實踐計畫」經費支應，籌設近半年，占地42坪，包含住院病房、檢查處理區與手術室。目前合作單位包含台中市動物防疫處、台灣動物保護協進會、台中市世界聯合保護動物協會、台灣同伴動物扶助協會、台灣之心愛護動物協會。

興大表示，林荀龍團隊是國內唯一投入流浪犬貓絕育的獸醫系醫療團隊，在偏鄉義診、節育流浪犬貓已11年，成員包含校內獸醫師、研究生、大五學生與畢業校友，至今節育近萬隻犬貓。此次成立醫療室，盼協助提升收容所醫療品質及降低醫療經費、協助急難流浪犬貓醫療、培養動保獸醫人力，遠程目標是成為全台公立收容所轉診及後送的醫療機構。

林荀龍指出，106年2月全台公立收容所零安樂政策上路，對於收容所的直接衝擊為動物量及逐步老化疾病的增加，這些需投入更多的醫療資源，但目前公私立收容所皆面臨醫療技術與經費不足的問題，使得傷病動物無法得到更妥善的醫療照護。

興大浪浪樂活醫療室為專為流浪犬貓設立的醫療中心，由收容所或團體送來犬貓，治療結束或治療告一段落，團隊將送回到原本轉診之收容所進行安置或送養。醫療室屬非營利機構，除提供教學醫院等級的醫療服務外，收費則為中興教學醫院所的半價左右，成立初期，先就近接應臺中地區公立收容機構的犬貓緊急急難救援。但醫療設備及耗材昂貴，盼後續能得到各界捐款及支持，未來期望為流浪犬貓提升更優質的醫療照顧及降低收費，將醫療服務推廣至全國。