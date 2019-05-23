地球僅占0.01%的人類 摧毀83%的物種

2019-05-23 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



地球正面臨第六次生物大滅絕浩劫，全球物種消失的速度較正常情況快上千倍，最大的原因竟是因人類對於環境的砍伐、破壞、動物的獵捕及肆虐，根據研究報告顯示人類雖僅占地球總生命的0.01％，卻已摧毀其他83％的物種，顯示人類在地球生命中雖然微不足道，但卻掌握完全的主導地位。在這場生態浩劫中，台灣也不可倖免，保育動物成為當前最緊迫的議題。

莊福文教基金會長年致力於動物保育教育工作，推動教育從小紮根，因此2015~2017年與六福村主題樂園合作舉辦「六福環教學苑」，設計三套以動物保育為主題的環境教育課程，邀約偏鄉、偏遠學校參與，讓所有參與師生可以在開放式的動物園區。

透過專業的環境教育人員導覽解說與近距離動物生態觀察，學習動物相關知識，進而瞭解目前野生動物所面臨的生存危機，認識動物生態特徵行為，培養對動物與環境永續正確且珍惜的態度，至今已舉辦67場，並有近2千名學生參與，獲得學校師生熱烈迴響。

莊福文教基金會2018年前近偏鄉國小推廣，今年則發起「帶著動物園走出動物園」偏鄉環境教育探索計畫，集結各界人士公益勸募基金，以動物保育教育為核心，關懷偏鄉學童環境教育，帶領偏鄉學童實地探索動物世界。

今年上半年與新竹縣田寮、照東、太平等3所學校合作，率領專業的環境教育人員深入偏鄉小學，透過環境教育體驗學習課程，以輕鬆有趣的闖關任務，了解瀕危動物所面臨的生存危機，並解說由於人類快速開發導致動物原生棲地破壞，動物遭到獵殺、路殺所造成的生態浩劫，呼籲保育行動應即刻從生活做起。

第二階段課程再安排偏鄉學童至六福村動物園區，進行生態探索體驗及動物習性特徵觀察，學童們更化身小小保育員，親手幫狐獴製作麵包蟲午餐球、動手替白犀牛刷背和量體重，藉由親自參與動物照顧工作，更深度了解並認同動物保育的重要性。