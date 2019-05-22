城隍爺幫水獺寶寶取啥名？ 周六猜一猜

圖／北市動物園提供 分享 facebook

透過野生動物救傷收容計畫到北市動物園的歐亞水獺「金莎」和「小金」，第3個「愛情結晶」誕生，兩個多月大的歐亞水獺女寶寶現已開始練游泳，「金莎」則是嚴格的「虎媽」兼老師，保育員也貼心地在活動場內增加許多保護措施，如降低水位，或在水中擺浮板等，讓女寶寶練習游泳時更安全。

動物園與金門縣金城鎮的浯島城隍廟合作，25日（周六）上午10時30分將透過動物園臉書粉絲專頁直播，讓民眾連線觀看城隍爺幫水獺寶寶安好名，成功預測名字的民眾還有機會獲得限量精美紀念品。