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培訓開路天使 高市推導盲犬寄養家庭

2019-05-22 13:16中央社 高雄22日電

高雄市視障者有使用導盲犬服務需求，社會局與台灣導盲犬協會今天宣導民眾加入導盲犬寄養家庭行列，為視障者培訓「開路天使」。

台灣導盲犬協會志工表示，許多民眾因害怕與來到家裡的幼犬最後會分離，而不願意擔任寄養家庭，但轉個念頭導盲犬被視為視障者的雙眼，是去為視障者服務，心裡就會釋懷。

高雄市導盲犬寄養家庭黃弈欣一家投入寄養家庭行列已7年，陸續照顧過3隻幼犬，一家用愛陪伴導盲犬長大，她表示，許多人會害怕與幼犬分離而不願擔任寄養家庭，但他們家選擇在這段期間用盡全力愛牠。

黃弈欣說，當初因孩子想要養狗，因此選擇照料及訓練導盲幼犬這種有意義方式，即使一年後幼犬要回到訓練學校受訓時，一雙兒女哭得唏哩嘩啦，但又堅強的表示平常陪玩耍的狗狗可回饋社會，他們也覺得很開心。看著自己照料的毛小孩成為視障者的依靠，感覺很美好。

也有寄養家庭成員在惠光導盲犬教育基金會舉辦導盲犬寄養家庭與視障者交流活動中，重逢久別的毛小孩，看到原本毛毛躁躁的幼犬已獨立且沉穩陪伴在視障者身邊，成為彼此的依靠，都會忍不住流下欣慰的眼淚。

台灣導盲犬協會志工表示，導盲犬被視為是視障者的開路天使，出生2個月的導盲幼犬必須在寄養家庭進行1年至1年半的社會化訓練，這是導盲犬訓練中重要的一環。

成為導盲幼犬寄養家庭條件，是以家庭為單位，至少有兩位成人；家裡成員至少有一位1日外出不超過4個小時，要有足夠的時間陪伴幼犬；5歲以下的孩童不超過1名；如有飼養寵物犬，需評估是否適合。

高雄市目前有4名視障者使用導盲犬服務；於寄養家庭中接受訓練的導盲幼犬共有11隻。高雄市社會局提醒民眾如果在公共場所遇到導盲犬時，遵守不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕等，並主動詢問視障者是否需要協助，也歡迎民眾加入導盲幼犬寄養家庭行列。

寄養家庭導盲犬視障

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