林投姐、魔神仔...妖怪台灣地圖帶你現場尋妖

2019-05-21 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



行經大稻埕，你可知裡頭古井曾埋藏台灣三大奇案之一，並冒出「古井魔女」？墾丁曾傳女魔神擄人，為何引起當地人為「八寶公主」辯護？奇幻╱歷史小說家何敬堯，花五年進行全台妖怪田野調查，集成《妖怪台灣地圖》（聯經），要以妖怪為窗口，讓民眾更認識台灣的歷史文化、民俗觀念乃至族群與生態。

何敬堯長年耕耘妖怪研究，曾花三年研究400冊文獻典籍、蒐集台灣三百多來數百種台灣特有妖鬼神怪，以《妖怪台灣》掀起台灣妖怪學旋風。如今他更進一步，實境探尋這些妖、神出處，讓台灣「妖怪」擺脫日本語意脈絡，廣納各種妖鬼神怪。

書中分北、中、南、東部與離島章，從劍潭的魚精與龍怪、蟾蜍山的蟾蜍精、菁桐古道的魔神仔洞，日月潭的人魚傳說，台南的林投姐、早年荷西人帶來南島原住民奴隸「烏鬼」史實，到台東鯉魚精與山貓精的恩怨、澎湖七美的女魂花由來，何敬堯都一一探訪，也解開不少謎題。

像他從達悟族作家夏曼‧藍波安《八代灣的神話》中讀到達悟族人想獵狐狸，但他納悶台灣離島應該沒有狐狸，造訪蘭嶼才知「狐狸」說法其實是文化轉譯誤差。因為早年漢人老師來教漢語時，將達悟語的果子狸（白鼻心）說成漢語的「狐狸」。而達悟人獵狐狸被魔鬼嚇跑的神話，其實傳達人類勿貪、保護生態的觀念。

他也發現家鄉台中南屯犁頭店在端午節前後的「穿木屐敲醒穿山甲」慶典，很可能來自平埔族影響。何敬堯說，傳說犁頭店地底有隻金色穿山甲總冬眠，夏天吵醒穿山甲翻身可幫助農田豐收，因此大家此時都會穿木屐踩街。不過他研究並向媽媽求證，才知早年只是單純賽跑，而這可能源於平埔族「走標」活動，也印證妖怪傳說會因族群不同誕生新想像。