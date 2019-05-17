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打造企鵝專屬健康步道 動物園治癒趾瘤20患者

2019-05-17 12:50聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市立動物園為企鵝鋪設專屬的「健康步道」。這不是為了按摩穴道，主要功能是分散企鵝站立時腳掌的受力點，改善企鵝容易出現趾瘤的問題；這條步道自107年鋪設以來，成效良好，有患者傷口停止惡化，也不再有新的病號產生。

動物園指出，趾瘤（Bumble foot）又稱禽掌炎，發生原因很多，諸如環境條件、企鵝的生活習慣、個體健康、日常足掌的壓迫、營養等。

企鵝館自民國89年啟用至今，鋪設達19年的玻璃纖維（FRP）地面逐漸龜裂，雖然經過多次維修，突然破損的地面，還是很容易刮傷企鵝的腳掌，外傷引起細菌感染，治療過程中，傷口角質硬化，企鵝站立時結痂處因為結締組織增生，承受更大的壓力，長期持續刺激狀況下，加上地面不時出現的糞尿，讓趾瘤非常難治癒。

為了解決企鵝的趾瘤問題，動物園透過國際交流平台向其他動物園洽詢學習，決定用鵝卵石鋪設企鵝專屬的健康步道。因為鵝卵石非常平滑，利用不規則鋪面改變企鵝重心，避免牠們腳底同一點持續承受身體的重量，也讓糞尿可以沉降落入石頭縫中，不會直接刺激到腳底，才能有效改善企鵝的生活環境。

改善環境後，接著就是要由保育員鼓勵企鵝多運動。國王企鵝因為不須要捕魚很少下水；而全年都可以繁殖的黑腳企鵝，則是為了保護巢箱不肯移動，保育員依照兩種企鵝不同的生活習性，設計能讓企鵝多運動的行為訓練。過去兩年在國王企鵝繁殖季前，推出晨泳特訓班；今年對黑腳企鵝則是調整餵食策略，每天將早餐移動到戶外活動場，整個水池就是餐桌，黑腳企鵝如果不下水就捕不到魚，用食物來增強黑腳企鵝下水的動力。

企鵝曾經因患趾瘤出現不同程度的跛腳現象，從鋪設健康步道以來，透過環境改善及行為訓練，原本走路一拐一拐的企鵝，都逐漸恢復健康，整體族群趾瘤復發率下降，讓照顧企鵝的保育員和獸醫師不用時時為企鵝的趾瘤問題再傷腦筋。

鋪設健康步道後，透過環境改善及行為訓練，原本走路一拐一拐的企鵝，都逐漸恢復健康。...
鋪設健康步道後，透過環境改善及行為訓練，原本走路一拐一拐的企鵝，都逐漸恢復健康。圖／台北市立動物園提供
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為解決企鵝的趾瘤問題，決定用鵝卵石鋪設企鵝專屬的健康步道。圖／台北市立動物園提供
為解決企鵝的趾瘤問題，決定用鵝卵石鋪設企鵝專屬的健康步道。圖／台北市立動物園提供
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保育員依照兩種企鵝不同的生活習性，設計能讓企鵝多運動的行為訓練。圖／台北市立動物...
保育員依照兩種企鵝不同的生活習性，設計能讓企鵝多運動的行為訓練。圖／台北市立動物園提供
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過去兩年在國王企鵝繁殖季前，推出晨泳特訓班。圖／台北市立動物園提供
過去兩年在國王企鵝繁殖季前，推出晨泳特訓班。圖／台北市立動物園提供
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動物園獸醫師復健

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