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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09聯合新聞網 綜合報導

一筆來自新聞報導後的善心捐款，救了棕熊一家。母棕熊黛莎(Dasha)和她的兩個孩子可可及盧卡最近被帶到祕密地點野放，攝影鏡頭拍下母子相擁的珍貴畫面。

黛莎和女兒可可重獲自由後在野外相擁。photo credit: Mirror
黛莎和女兒可可重獲自由後在野外相擁。photo credit: Mirror
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據英媒「鏡報」報導，母熊黛莎在過去10年間一直被關在狹小的籠子內，她是亞美尼亞一間餐廳的觀賞動物，該餐廳主打可以一邊用餐一邊觀賞動物。除了行動受限，她只能以餐廳內的剩菜剩飯果腹，而她的下一代也將重覆同樣的命運。

所幸2017年時，靠著英媒「鏡報」讀者的捐款，國際動物救援團體IAR把黛莎一家人救出。當時獲救的棕熊除了黛莎，還包含了黛莎的伴侶：一隻公棕熊。只可惜公棕熊在獲救不久後就離世了。動保團體在救出黛莎後才發現她懷孕了，並在幾個月後順利為她接生。

在亞美尼亞，許多棕熊被非法捕獵後一輩子被關在狹小的籠子內。photo credi...
在亞美尼亞，許多棕熊被非法捕獵後一輩子被關在狹小的籠子內。photo credit: Mirror
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獲救之後的14個月內，黛莎和她的小孩先被豢養在一個人跡罕至的祕密地點中，他們必須先學習如何自行維生。如今他們度過了這個階段真正的獲得了自由，將在衛星的追蹤監看下回歸野外。

在亞美尼亞，棕熊們常被關在餐廳或購物中心的惡劣環境中，作為吸引顧客上門的宣傳手法。每年都有許多隻棕熊被非法捕獵，然後被關在惡劣狹小的籠子裡娛樂顧客，有些甚至被關在終年不見陽光的牢寵裡，長期處在這種環境下讓棕熊們的身心都嚴重受創。

英國鏡報在刊登了相關報導後得到了讀者捐款，如今棕熊母子在野外擁抱的照片曝光，成為後續追蹤報導以及感謝捐款讀者的暖心內容。國際動物救援團體在官方的支持下和當地野生動物基金會合作，打算要讓80隻棕熊都能重獲自由。

英媒鏡報報導了相關新聞後，獲得讀者捐款作為營救棕熊的資金。photo credi...
英媒鏡報報導了相關新聞後，獲得讀者捐款作為營救棕熊的資金。photo credit: Mirror
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野放動保團體捐款

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