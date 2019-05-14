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誤陷網具 金門水獺無辜枉死

2019-05-14 12:38聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

研究人員在金沙水庫進行水獺研究，意外發現水獺的屍體，他們協助將網具撈起。圖／金門...
研究人員在金沙水庫進行水獺研究，意外發現水獺的屍體，他們協助將網具撈起。圖／金門縣府提供
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金門縣政府建設處今天表示，11日研究人員在執行水獺調查作業時，意外發現金沙水庫某平台下方有動物屍體困於蜈蚣網內，沒想到竟是保育類野生動物歐亞水獺，由於屍體嚴重腫脹且頭部腐爛見骨，推論死亡時間已超過1週。

縣府建設處表示，在11日的清晨6點左右，台北市立動物園保育人員梁彧禎等人在執行水獺調查時，意外發現動物的屍體，農林科長鐘立偉趕抵現場後立即將網具撈起並確認為保育類野生動物歐亞水獺，看到死亡多時的水獺，工作人員都相當難過。

金門縣野生動物救援暨保育協會歐陽夢澍獸醫表示，協助處理動物屍體時，經X光檢查，可見陰莖骨及生長板推測該水獺為雄性亞成個體，無其他外傷，胃部可見魚骨，就死亡狀態推測該水獺應於捕食時誤入蜈蚣網，無法逃出進而溺斃。

鐘立偉指出，金沙水庫內遭私設魚網，保育類動物歐亞水獺誤闖後無法逃出溺斃，此舉已經違反水庫蓄水範圍使用管理辦法及野生動物保育法等相關規定，最重可裁處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金，縣府呼籲民眾切勿以身試法，鄉親若有發現類似的情形，請盡快通知自來水廠或縣府處理。

縣府農林科補充，蜈蚣網常使用捕捉蝦、蟹、鰻及魚等在河域底層的網具，由於長條狀的陷阱設計方式，對水獺而言比其他的網具更具有殺傷力，水獺若誤闖逃逸困難，過往在日本及歐洲等都有類似水獺死亡通報案件發生。

台北市立動物園保育人員梁彧禎等人協助將網具撈起，並將水獺的屍體解救出來。圖／金門...
台北市立動物園保育人員梁彧禎等人協助將網具撈起，並將水獺的屍體解救出來。圖／金門縣府提供
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水庫保育類野生動物金門

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