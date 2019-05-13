愛貓踩過鍵盤按下「送出」 飼主喜迎百萬補助

2019-05-13 15:30 聯合新聞網 綜合報導



別人的貓總是不會讓人失望，同樣都是從鍵盤上走過路過，一隻叫做Mochi的貓咪卻在不經意中為自己的鏟屎官送出了補助申請，立下大功一件。

婕絲卡形容貓咪Mochi「在靠著螢幕打瞌睡的期間瀏覽了不少網站」。photo credit: the dodo 分享 facebook

根據「thedodo」 報導，Mochi是婕絲卡 (Jessica Schleider) 就讀研究所時所領養的貓咪，和眾多貓咪們一樣，Mochi平常總是喜歡擋在貓奴婕絲卡 (Jessica Schleider)和她的筆電之間，企圖幫忙人類完成作業。婕絲卡形容「她從一開始就對我的筆電非常著迷，在靠著螢幕打瞌睡的期間瀏覽了不少網站」。

小貓Mochi立大功，靠著按下「送出」鍵為貓奴贏得百萬補助金。photo credit: the dodo 分享 facebook

婕絲卡目前在大學擔任心理學助理教授，從事關於心理健康的研究，她打算申請一項研究補助以資助自己的研究項目。由於這份文件關係到價值10萬美金 (約台幣300萬元左右) 的補助，她打算在提交之前好好的檢查一遍確保每個要項都沒漏掉，在好不容易完成文件後她決定先休息一下再來檢查，於是帶著狗出門散步去了。當婕絲卡回家後看到電腦螢幕，發現大事不妙了「我看到Mochi幫我按了『送出』，當下只覺得六神無主」，但事情已經發生了她只能靜心等待結果。

「Mochi看起來老神在在，事實證明真的沒什麼好擔心的」，在文件送出當週婕絲卡收到了通知，她成功的得到了300萬元的補助。「一切都要感謝Mochi的神助功，她的辛苦得到了回報」。