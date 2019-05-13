親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

愛貓踩過鍵盤按下「送出」 飼主喜迎百萬補助

2019-05-13 15:30聯合新聞網 綜合報導

別人的貓總是不會讓人失望，同樣都是從鍵盤上走過路過，一隻叫做Mochi的貓咪卻在不經意中為自己的鏟屎官送出了補助申請，立下大功一件。

婕絲卡形容貓咪Mochi「在靠著螢幕打瞌睡的期間瀏覽了不少網站」。photo c...
婕絲卡形容貓咪Mochi「在靠著螢幕打瞌睡的期間瀏覽了不少網站」。photo credit: the dodo
分享

根據「thedodo」 報導，Mochi是婕絲卡 (Jessica Schleider) 就讀研究所時所領養的貓咪，和眾多貓咪們一樣，Mochi平常總是喜歡擋在貓奴婕絲卡 (Jessica Schleider)和她的筆電之間，企圖幫忙人類完成作業。婕絲卡形容「她從一開始就對我的筆電非常著迷，在靠著螢幕打瞌睡的期間瀏覽了不少網站」。

小貓Mochi立大功，靠著按下「送出」鍵為貓奴贏得百萬補助金。photo cre...
小貓Mochi立大功，靠著按下「送出」鍵為貓奴贏得百萬補助金。photo credit: the dodo 分享

婕絲卡目前在大學擔任心理學助理教授，從事關於心理健康的研究，她打算申請一項研究補助以資助自己的研究項目。由於這份文件關係到價值10萬美金 (約台幣300萬元左右) 的補助，她打算在提交之前好好的檢查一遍確保每個要項都沒漏掉，在好不容易完成文件後她決定先休息一下再來檢查，於是帶著狗出門散步去了。當婕絲卡回家後看到電腦螢幕，發現大事不妙了「我看到Mochi幫我按了『送出』，當下只覺得六神無主」，但事情已經發生了她只能靜心等待結果。

「Mochi看起來老神在在，事實證明真的沒什麼好擔心的」，在文件送出當週婕絲卡收到了通知，她成功的得到了300萬元的補助。「一切都要感謝Mochi的神助功，她的辛苦得到了回報」。

貓咪
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

衰！野生「網球蝦」淪水族寵兒 常短時間死亡

2019-05-13 14:32

壽山動物園生態課程5月中旬開跑 夜訪青蛙、蝌蚪

2019-05-13 11:57

野豬騎士捕130台斤山豬王 梅山鄉人豬大戰驚心動魄

2019-05-13 10:24

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:00

網球蝦被業者當作淨缸生物 林管處籲勿成養殖消耗品

2019-05-13 07:58

迎親送作堆 台南新營黑天鵝有伴了

2019-05-12 23:49

漁民誤捕 稀有海龜受傷送照護

2019-05-12 23:33

保護小燕鷗孵蛋 將架圍籬告示牌

2019-05-12 23:28

一邊種電一邊護黑琵 保育人士批政策矛盾黑琵恐更少

2019-05-12 14:54

小心腳下！小燕鷗飛來竹圍漁港高堤產卵 鳥蛋竟被踩破

2019-05-12 11:49

漁民有愛海巡伸援 珍稀欖蠵龜重獲生機

2019-05-12 09:59

有借有還？貓咪狠咬主人耳機線 從外叼「賠罪品」回家笑爆網友

2019-05-11 20:00

影／可憐棕熊被人追趕扔石 失足滾下河谷溺死

2019-05-11 13:01

小蝙蝠學飛 防路殺 台2線擬季節性降速

2019-05-10 23:17

大貓熊家族最愛這一味！團團吃不到竹筍氣噗噗

2019-05-10 14:03

母親節到六福村 看狐獴家族新成員

2019-05-10 12:22

高市林園一對母女涉虐狗出氣 市府動保處依法查處

2019-05-09 23:28

中毒？花蓮2黑面琵鷺 癱坐沙洲送醫

2019-05-09 00:08

小爪水獺寶寶學游泳 姊姊救牠上岸

2019-05-08 23:32

影／海豚陳屍海攤 海巡署人員抬上岸待解剖查死因

2019-05-08 18:14

超萌小爪水獺寶寶抓魚學游泳 母親節前亮相

2019-05-08 13:59

黑琵花蓮溪出海口蹲沙洲 熱心民眾通報防疫所搶救

2019-05-08 12:44

嚇！排油煙機傳怪聲 打開一看竟有雛鳥和一窩蛋

2019-05-08 11:54

捕獸與捕鼠的距離 農委會：有鋸齒、強力彈簧不行

2019-05-08 10:19

「捕鼠也牽涉動保？」捕鼠夾不能用引爭議

2019-05-08 10:08

外來「魚虎」稱霸龍鑾潭 原生魚銳減

2019-05-07 23:51

影／猩猩忙躲雨 最後一隻老大厭世表情惹笑網友

2019-05-07 12:50

花蓮捕獲稀有巨口鯊 環團：修法禁 漁民：多誤捕

2019-05-06 23:57

鳥屍嚇鳥？ 農業局：無效且恐吃官司

2019-05-06 23:17

不能帶動物回家 這個收容中心發起認養

2019-05-06 18:04

危險！穿山甲溜下山逛馬路 老外愛護動物救牠一命

2019-05-06 16:45

南安小熊野放 隨行獸醫師看獨家報導事件

2019-05-06 14:53

影／綠蠵龜「壯壯」回家影片萌翻 保育員：乖~別再回來

2019-05-06 14:31

花蓮捕獲巨口鯊 重達612公斤

2019-05-06 12:15

影／驚喜！中華白海豚現蹤東石外海 隨觀光漁船跳躍

2019-05-06 09:07

台東海域鯨豚死亡 2個月3起

2019-05-05 23:16

幼龜疑遭魚叉穿殼喪命 網友激憤

2019-05-05 23:10

布袋濕地保育黑琵生態 專家學者稱讚

2019-05-04 23:18

歐亞水瀨妹妹雙滿月 動物園邀粉絲設計專屬賀卡

2019-05-04 14:26
看更多

熱門文章

新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

2019-05-12 19:33

山竹解禁！農委會將開放常溫山竹進口 網呼：吃起來

2019-05-13 11:16

分手後才懂珍惜的5大星座！天秤糾結後悔、水瓶想被束縛　

2019-05-12 21:52

早餐喝豆漿易痛風？ 營養師解答讓豆漿控超驚訝

2019-05-13 07:24

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:00

義美鮮乳為何質變下架？ 他分析是這些原因

2019-05-13 11:26

每日星座運勢／處女約會外出機會多 事業勿強出頭

2019-05-13 00:00

才淨灘隔天慘不忍睹！ 謝金河：海洋垃圾比想像可怕

2019-05-13 08:13

今高溫飆36度！ 明起午後雷陣雨範圍逐日加廣

2019-05-13 11:32

這周熱得像盛夏！ 吳德榮：今天高溫上看36度

2019-05-13 07:29

這周很夏天！ 彭啟明：最快下周鋒面才會再度影響台灣

2019-05-13 07:53

【閱讀生活】李娜美／進退兩難的丈夫

2019-05-13 06:00

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官機會 天秤當心爛桃花

2019-05-13 07:37

義美鮮奶在好市多下架 高志明說話了

2019-05-12 16:45

職場互助 企業可合設幼兒園 最高補助300萬

2019-05-13 00:20

網球蝦被業者當作淨缸生物 林管處籲勿成養殖消耗品

2019-05-13 07:58

野豬騎士捕130台斤山豬王 梅山鄉人豬大戰驚心動魄

2019-05-13 10:24

梧桐塔羅占卜：你給人的第一印象是什麼？

2019-05-13 08:55

【童言童語】二姑婆／我的爺爺可以借你

2019-05-13 06:00

看護共聘幫民眾省錢 9成醫院沒加入

2019-05-13 00:37

愛貓踩過鍵盤按下「送出」 飼主喜迎百萬補助

2019-05-13 15:30

台大碩士求職慘收10公司「無聲卡」 網：丟50間是基本

2019-05-13 15:59

鮮乳出包？義美：我們乳品沒有問題 在等好市多聯繫

2019-05-13 12:06

讓購物更便利！全台125間家樂福皆可使用「玉山銀行ATM」

2019-05-13 12:23

台中榮總疥瘡群聚感染 未擴大

2019-05-12 23:26

看護一對多 3大難題考倒醫院

2019-05-13 00:40

鄭明典：微弱偏東風 這樣的天氣當然熱

2019-05-13 08:26

獨／教部首創職場互助教保中心 補助300萬 可入準公幼

2019-05-12 23:05

義美鮮乳質變下架 專家：風險高企業把關必須更嚴謹

2019-05-13 11:34

春遊補助剩餘額度公布 花蓮、宜蘭申請最熱烈

2019-05-13 13:46

義美鮮乳疑質變遭好市多下架 同業：這是其他通路個案

2019-05-13 12:03

季節轉換皮膚搔癢 中醫列出這些食物可多吃

2019-05-13 07:23

彰化出現今年首例新生兒腸病毒重症案

2019-05-13 10:51

全台僅100間企業設幼兒園、托嬰中心 多數發津貼了事

2019-05-12 23:12

機車兒童座椅安全嗎？帶孩子乘坐機車務必遵守4原則

2019-05-13 08:48

企業合辦托育 托盟：2條件太嚴

2019-05-13 00:29

每年都秒殺！ 阿里山夏季銀河天文生態營16日報名

2019-05-13 10:00

影／代理教師聘期「一國多制」教團批教部漠視

2019-05-13 10:43

喝豆漿痛風發作？ 「反減少風險」

2019-05-13 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top