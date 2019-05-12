漁民有愛海巡伸援 珍稀欖蠵龜重獲生機

2019-05-12 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



有漁民今天清晨在東河鄉金樽漁港外海，誤捕1隻欖蠵龜，漁民擔心放走受傷欖蠵龜，恐不利牠在茫茫大海中求生存，於是主動通報，海巡署東部分署第13岸巡大隊獲報，立即伸援手，除安置這隻嬌客，也通報台東縣政政府農業畜產保育科善後。