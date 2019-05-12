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漁民有愛海巡伸援 珍稀欖蠵龜重獲生機

2019-05-12 09:59聯合報 記者羅紹平╱即時報導

漁民今天清晨在東河鄉金樽漁港外海，誤捕1隻欖蠵龜，漁民擔心放走受傷欖蠵龜，恐不利牠在茫茫大海中求生存，於是主動通報，海巡署東部分署第13岸巡大隊獲報，立即伸援手，除安置這隻嬌客，也通報台東縣政政府農業畜產保育科善後。

台東縣政政府農業畜產保育科秘福成指出，這隻欖蠵龜背甲曲線長55、寬56公分，雖無外傷，但因是被流刺網捕獲，海龜會容易有溺水狀況，保險起見，上午就立即將這隻珍貴稀有欖蠵龜轉送國立海洋生物博物館收容照養，癒後再擇日野放。

有漁民今天清晨在東河鄉金樽漁港外海，誤捕1隻欖蠵龜，經漁民、海巡署官兵及台東縣農...
有漁民今天清晨在東河鄉金樽漁港外海，誤捕1隻欖蠵龜，經漁民、海巡署官兵及台東縣農業處人員，合力後送國立海洋生物博物館收容照養。記者羅紹平／翻攝
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有漁民今天清晨在東河鄉金樽漁港外海，誤捕1隻欖蠵龜，經漁民、海巡署官兵及台東縣農...
有漁民今天清晨在東河鄉金樽漁港外海，誤捕1隻欖蠵龜，經漁民、海巡署官兵及台東縣農業處人員，合力後送國立海洋生物博物館收容照養。記者羅紹平／翻攝
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有漁民今天清晨在東河鄉金樽漁港外海，誤捕1隻欖蠵龜，經漁民、海巡署官兵及台東縣農...
有漁民今天清晨在東河鄉金樽漁港外海，誤捕1隻欖蠵龜，經漁民、海巡署官兵及台東縣農業處人員，合力後送國立海洋生物博物館收容照養。記者羅紹平／翻攝
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漁民台東海巡署
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