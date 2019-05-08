嚇！排油煙機傳怪聲 打開一看竟有雛鳥和一窩蛋

2019-05-08 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



雛鳥身上沾滿油汙。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

「母鳥竟然會在抽油煙機內產卵孵小鳥！」台南市農業局森林及自然保育科長楊錦樹說，很少聽到，可能是抽油煙機很少使用，但他以前沒聽說過，民眾若發現傷鳥，上班時間請通報森保科（06）6321731，下班時間直接打1999市民服務專線，也可與台南市野鳥學會及台南市野生動物保育學會聯絡。

楊錦樹表示，母鳥築巢孵小鳥，會選擇牠覺得安全的地方，因抽油煙機幾乎天天都會啟動，母鳥會選在這裡，確實奇怪，若是不常使用，建議可用細網封住抽油煙管，防鳥築巢也可防老鼠鑽入；若附近有大規模修剪樹木，又剛好是鳥類的繁殖期，有可能會造成母鳥轉移陣地，跑到較遠的地方築巢，像鳳頭蒼鷹會築4個巢，最後選擇覺得安全的地方才下蛋。

民眾發現在抽油煙機內的鳥寶寶，全身因有油汙，但生命力不錯，透過臉書「台灣野生鳥類緊急救助平台」協助，指導傷鳥救援SOP，用布包著暖暖包幫小鳥保溫後，送往與台南市鳥會合作的慈愛動物醫院金華分院救治。