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嚇！排油煙機傳怪聲 打開一看竟有雛鳥和一窩蛋

2019-05-08 11:54聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

雛鳥身上沾滿油汙。記者吳淑玲／攝影
雛鳥身上沾滿油汙。記者吳淑玲／攝影
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「母鳥竟然會在抽油煙機內產卵孵小鳥！」台南市農業局森林及自然保育科長楊錦樹說，很少聽到，可能是抽油煙機很少使用，但他以前沒聽說過，民眾若發現傷鳥，上班時間請通報森保科（06）6321731，下班時間直接打1999市民服務專線，也可與台南市野鳥學會及台南市野生動物保育學會聯絡。

楊錦樹表示，母鳥築巢孵小鳥，會選擇牠覺得安全的地方，因抽油煙機幾乎天天都會啟動，母鳥會選在這裡，確實奇怪，若是不常使用，建議可用細網封住抽油煙管，防鳥築巢也可防老鼠鑽入；若附近有大規模修剪樹木，又剛好是鳥類的繁殖期，有可能會造成母鳥轉移陣地，跑到較遠的地方築巢，像鳳頭蒼鷹會築4個巢，最後選擇覺得安全的地方才下蛋。

民眾發現在抽油煙機內的鳥寶寶，全身因有油汙，但生命力不錯，透過臉書「台灣野生鳥類緊急救助平台」協助，指導傷鳥救援SOP，用布包著暖暖包幫小鳥保溫後，送往與台南市鳥會合作的慈愛動物醫院金華分院救治。

楊錦樹說，現在民眾保育觀念高漲，對於愛護野生動物是好事，但民眾有些觀念要修正，發現落巢的雛鳥，不要馬上就去移動，若有人為的干擾，母鳥就不敢出現，可以遠離等候，母鳥會來將小鳥銜走照顧，最好的育雛還是由鳥媽媽來擔任，萬不得已時才會介入救援，交由志工媽媽進行人工餵食。

傷鳥救援SOP。圖／取自台灣野生鳥類緊急救助平台臉書
傷鳥救援SOP。圖／取自台灣野生鳥類緊急救助平台臉書
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排油煙機內發現孵化的雛鳥及一窩鳥蛋。記者吳淑玲／攝影
排油煙機內發現孵化的雛鳥及一窩鳥蛋。記者吳淑玲／攝影
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排油煙機內傳出怪聲，打開一看竟然有雛鳥。記者吳淑玲／攝影
排油煙機內傳出怪聲，打開一看竟然有雛鳥。記者吳淑玲／攝影
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動物醫院
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