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影／猩猩忙躲雨 最後一隻老大厭世表情惹笑網友

2019-05-07 12:50聯合新聞網 綜合報導

猩猩們忙著躲雨的表情十分逗趣。圖擷自臉書
猩猩們忙著躲雨的表情十分逗趣。圖擷自臉書
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人類的起源和猩猩有著密不可分的關係，且兩者同屬於人科，類似度高達98%，黑猩猩也會仿照人類的動作。最近動物管理員布魯克（Brooke Hunsinger）在臉書上傳了一段影片，可以看到猩猩遇到大雨，和人類一樣忙著找躲雨地點的表情，十分可愛。

根據《WAFF 48》報導，布魯克任職於哥倫比亞河堤動物園（Riverbanks Zoo and Garden），其中「大猩猩部隊」（gorilla troop）是該園區受歡迎的景點。一日，下起了傾盆大雨，包括馬西（Maci）、卡齊（Kazi）這幾隻大猩猩與他們的孩子背對著遊客坐在落地窗前，心情似乎也變得「不太美麗」。而家族領袖森祖（Cenzoo）則在尋找任何可以避雨的方式。

忽然，蹲坐在地板上的一隻猩猩似乎發現了好去處，趕緊起身沿著牆壁逃回大猩猩營地。接著看到其他猩猩們也紛紛起身，身體緊貼著牆壁，一臉超怕被雨水噴濕的模樣，相當逗趣。而布魯克將這段影片貼到臉書上，並寫道：「大猩猩是壯麗，雄偉的生物，充滿了優雅和美麗......除了下雨的時候。」

這則貼文發出後，吸引了1.6萬人按讚，並有9130則留言。網友們看到這些猩猩們表情，直呼很可愛、很逗趣，並打趣「怎麼害怕下雨天呢？」還有網友認為，最後一隻猩猩的厭惡下雨表情最經典。

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