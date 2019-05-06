花蓮發現鯨豚擱淺 弗氏海豚命喪北濱海灘

2019-05-06 18:21 中央社 花蓮縣6日電



花蓮市太平洋公園北濱海灘今天下午民眾發現一隻死亡鯨豚，通報後岸巡人員到場，初步檢視鯨豚長約110公分，中華鯨豚協會人員判定為弗氏海豚，將解剖採集檢體，了解海豚死因。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，下午2時多接獲民眾報案，在太平洋公園前方岸際發現一隻死亡鯨豚，隨即派遣第二機動巡邏站人員前往處理，同時通知中華鯨豚協會人員前往。

死亡的海豚尚未腐爛，研判死亡時間並不久，今天暫時移至花蓮漁港漁會冰存，待專業人員採集檢體以釐清死因。