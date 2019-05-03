避免超抽血牟利 防檢局將訂犬貓捐血準則

2019-05-03 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為了避免少數動物醫院超抽犬血牟利，影響動物福利，農委會防檢局3月15日邀集獸醫師公會全聯會、全國四所大專獸醫院校獸醫，以及動物醫院共同討論犬貓捐血的基本條件。防檢局表示，初步是以「正常值的下限」為基準，超過這範圍才可能造成犬貓健康風險，若故意虐待動物，可以動保法開罰1萬5000至7萬5000元，若是過失，則開罰3000到1萬5000元。

防檢局長馮海東表示，醫療有犬貓輸血供應的需求，但在協商標準時必須要有專業執行的參考點，獸醫、專業人士間要先形成共識，大家覺得這樣的規範合理，才會執行。現在先草擬一些準則，並非最後的決議。

防檢局獸醫行政科科長蔡政達表示，3月15日的會議上討論犬貓也有醫療輸血情形，基本上，獸醫師是為了「救犬貓」才執行輸血，出發點大多都是好的，初步討論是正常值的下限為限。

以犬隻來說，血溶比為37%到55%，下限就為37%；血紅素為12到18克；蔡政達表示，也要看犬隻的體重，每公斤不要抽血超過18cc，如果一隻10公斤的狗狗，抽血抽到滿抽180cc，需要間隔三周，才能再抽。

貓也是一樣的原理，貓的血溶比為30%到45%，血紅素8克是正常值的下限，每公斤抽15cc，若抽到貓咪的體重上限、抽滿，一樣要休息三周才能繼續抽。