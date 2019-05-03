影/搶救流浪狗「我們與浪浪的距離」 12萬人觀看

2019-05-03 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣動物緊急救援小組日前接獲通報，趕赴屏東佳冬營救一隻受困屋頂長達一周的流浪犬，過程中救援人員爬屋頂又爬樹，前後3小時才救下受困犬，驚險萬分；整段營救過程被剪輯成一分半的短片「我們與受困屋頂浪浪的距離被刻名字淡水龜陳屍海邊 動保所：活體刻字最高罰1.5萬」，在臉書上播放，短短72小時內就有超過12萬人觀看影片，引發廣大回響。

台灣動物緊急救援小組近日接獲通報，在屏東佳冬文化三路出現一隻流浪犬，受困在廢棄的老舊宿舍屋頂上，時間已超過7天；過程中民眾投放食物及飲水，通報當地消防局營救，但始終束手無策，只好向台灣動物緊急救援小組求救。

救援志工抵達現場後，果真發現一隻黑狗受困屋頂，但因高度超過二樓，屋頂又老舊無法採踏，大隊長倪兆成與志工團隊前後多次冒險爬上屋頂圍捕都告失敗，救援困難。

最後實在無計可施，台灣動物緊急救援小組只好委請隨行獸醫師利用裝有少量鎮定劑的吹箭，打中受困狗的臀部，待牠昏睡後，展開營救。

因為狗兒倒臥在兩片屋瓦中央，大隊長倪兆成冒險爬上屋簷旁的大樹，再用加長型伸縮套網，終於以接力方式將受困黑狗救離屋頂，送醫急救。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊表示，受困黑狗到院檢查後，有嚴重脫水及營養不良等狀況，目前治療中；所幸及時獲救，否則可能中暑或脫水死亡。