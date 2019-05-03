媒體再報導小熊所在地 黑熊媽媽：嚴重抗議假新聞

2019-05-03 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



負責黑熊野放的屏東科技大學副教授黃美秀在臉書發文說，現場人員和小熊皆平安。此為小熊野放前的偷拍照。圖／取自黃美秀臉書 分享 facebook

人稱「黑熊媽媽」的屏東科技大學副教授黃美秀正在台灣黑熊野放地點守護小熊，台灣黑熊保育協會並代為發文報平安。人在山上的黃美秀今天凌晨發文怒斥，又有媒體報導小熊的現在所在地，但「連我都不知，媒體怎會知道? 又是媽祖託夢」，「請媒體自律，不要再製造假新聞了」。

台灣黑熊保育協會臉書昨天深夜轉貼黃美秀的文字，「小熊在踏出籠門之後，消失了一整晚，害我們很擔心，可能跑去躲起來了。第二天早上，人造衛星點位出現，她出現在2000多公尺的稜線上，大家樂歪了。好樣的，跑了1公里這麼遠。那是一條很美的稜線，選得好！」

不過，該報導指協會表示小熊已深入某方向山區，將地點曝光。黃美秀說，「哭笑不得，這樣透漏牠的行蹤有甚麼好處嗎？」她最憂心的是小熊的安危，被盜獵者盯上，「您知道台灣黑熊狩獵壓力的威脅，以及市場價錢有多高嗎？」她也在該媒體報導下方留言，指資訊根本是錯誤的，嚴重抗議假新聞。

黃美秀在臉書說，保育需要科學及管理專業，更需要各項資源落實保育政策，也需要跨部會合作和配合，請尊重和支持相關主管機關和學者專家吧。讓政治歸政治，保育歸保育，也不要再抬出以假亂真的「名目」政績了，這樣這塊土地和環境才會越來越健康和完整，這樣才會是全台灣人的福氣。

網友留言說，這家媒體是想害死小熊妹仔嗎？有不少人留言，請媒體快點將新聞下架。