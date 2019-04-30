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影／氣候變遷讓海龜變「剩女」？海龜性別竟與水溫有關

2019-04-30 14:43聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

小琉球發展觀光，海龜成為生態旅遊賣點。但是您知道嗎？海龜的性別竟然與水溫有關。解說員蔡正男表示，以綠蠵龜來說，20歲以上叫做成龜，才能從外表分別公母，尾巴沒有超過後腳是母的，尾巴超過後腳是公的，大概殼上有太陽一樣放射狀的比較年輕，若殼上有出現老人斑的海龜，就是年長的海龜。

現在因為氣候暖化、溫度升高，高溫時會孵化出較多的雌寶寶，因此公的海龜很少，大多數是母的，為了達到平衡，保育人士會把海龜卵圍起來，或者移到室內，這樣海龜的性別才會比較平衡。

您知道嗎？海龜的性別竟然與水溫有關。解說員蔡正男表示，以綠蠵龜來說，20歲以上的...
您知道嗎？海龜的性別竟然與水溫有關。解說員蔡正男表示，以綠蠵龜來說，20歲以上的成龜，才能從外表分別公母。尾巴沒有超過後腳是母的，尾巴超過後腳是公的，大概殼上有太陽一樣放射狀的比較年輕，若殼上有出現老人斑的海龜，就是年長的海龜。記者彭宣雅／攝影
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海龜小琉球
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