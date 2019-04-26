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25公斤哈士奇寄放寵物旅社 再見已是一個密封包裹

2019-04-26 13:53聯合新聞網 綜合報導

哈士奇被送去寵物旅館，回來卻變成包裹。圖擷自愛爾蘭太陽報
哈士奇被送去寵物旅館，回來卻變成包裹。圖擷自愛爾蘭太陽報
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現今社會「毛小孩」成為家庭重要成員，也發展出許多相關產業，除了寵物醫療、寵物投保外，近年寵物旅館也超夯，以解決飼主外出寄養問題。 然而，英國一名女子將寵物哈士奇送到寵物旅館，等到接回來時，卻發現狗狗已經死亡，並且被捆成一個包裹的樣子，令人相當心疼。

根據《愛爾蘭太陽報》的報導，來自都柏林的金琪（Kirsten Kinch）日前到冰島遊玩，臨行前將哈士奇Nova寄放到P＆E寵物旅館三天。當她去接Nova時，卻被告知Nova已經死去。接下來，她的悲傷轉成了恐懼，因為哈士奇的遺體被完全密封在一個包裹裡。

「我感到非常震驚和沮喪」，金琪表示Nova送到旅館時原本是一隻25公斤的哈士奇，但再見到時卻成為一個密封的球狀包裹，「我在接到她後直接去看獸醫，連獸醫也並不認為這是一個哈士奇」，最後透過檢查晶片，確認了是Nova的遺體。

金琪表示，寵物旅館告知他們某天早上發現Nova在狗窩裡全身僵硬，並從體內流出血水，已經死亡。然而金琪說Nova送到旅館前非常健康，儘管患有結腸炎，但有在使用類固醇治療且非常成功，不明白為何原本健康狗會變成這樣「淒慘的死狀」，因此她將Nova的慘狀公布在網路上。

Nova原本可愛的樣子。圖擷自愛爾蘭太陽報
Nova原本可愛的樣子。圖擷自愛爾蘭太陽報
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對此，P＆E寵物旅館的老闆帕迪卡倫（Paddy Cullen）說，當天該店收留了兩隻狗，而當一隻狗如果出血死亡，可能帶有致命的病毒傳染給其他犬隻，因此他們做了預防措施，「最好的辦法就是將牠緊緊包裹起來，以防止任何潛在的傳播」。

帕迪認為他做了符合犬舍健康的最佳選擇。帕迪更進一步表示，因為這件事，他的家人們收到了死亡威脅，「我失去了我的生意，這是我的生計。我現在甚至無法出門」。目前雙方正在等待驗屍結果，並就這個問題進行討論。

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