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《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

台北竟然有黑面琵鷺！ 北市「賞鳥秘境」逾40種鳥類可以看

2019-04-25 18:03聯合報 記者陳睿中╱即時報導

社子島濕地環境好，常年可觀察到40種以上的鳥類，社子大橋旁的濕地更是賞鳥聖地，過境陸鳥黑臉鵐每年達到200隻以上，今年甚至還有「黑面琵鷺」來作客。水利處表示，現在正是候鳥北返的季節，不用跑到南部，到社子島濕地就有機會親眼目擊黑面琵鷺身影。

社子島濕地每年可穩定觀察到太平洋金斑鴴、磯鷸、田鷸等水鳥，還可觀察到保育類八哥、黑頭文鳥、魚鷹及黑翅鳶等鳥類，水利處在社子島濕地設有解說小築，於週末六、日時開放，提供單筒望遠鏡，讓民眾更清楚觀察鳥類和濕地生態。3月至4月，適逢北返候鳥齊聚，社子島濕地鳥況達到高峰，留鳥為了繁殖也開始鳴唱。今年3月間，社子島溼地已有多次目擊到黑面琵鷺的紀錄，4月也有鳥友目擊到白琵鷺與黑面琵鷺同時出現，因都是短暫停留，民眾不妨把握機會到社子島濕地碰碰運氣。

河管科指出，每年秋季，冬候鳥在即將變冷之前從北方大陸出發，沿著西太平洋上列島逐站停留，最後到達溫暖的南方，隔年春季再依同樣路線北返，而台灣剛好位在一連串列島的中間，成為候鳥遷徙時重要的驛站。水利處為讓候鳥們能在台北補充體能，因此在社子島北側，鄰近社子大橋旁新舊堤防間營造出面積約8.3公頃濕地，喜愛賞鳥的民眾，可以安排一趟親水賞鳥之旅。

社子島溼地今年已有多次目擊黑面琵鷺的紀錄。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
社子島溼地今年已有多次目擊黑面琵鷺的紀錄。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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有著黃色嘴尖與藍色羽毛的花嘴鴨。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
有著黃色嘴尖與藍色羽毛的花嘴鴨。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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社子島溼地的解說小築於週末六、日時開放，並提供單筒望遠鏡供民眾使用。圖／取自台北...
社子島溼地的解說小築於週末六、日時開放，並提供單筒望遠鏡供民眾使用。圖／取自台北市政府工務局水利工程處官網
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濕地社子島黑面琵鷺

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