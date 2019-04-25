台北竟然有黑面琵鷺！ 北市「賞鳥秘境」逾40種鳥類可以看

2019-04-25 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



社子島濕地環境好，常年可觀察到40種以上的鳥類，社子大橋旁的濕地更是賞鳥聖地，過境陸鳥黑臉鵐每年達到200隻以上，今年甚至還有「黑面琵鷺」來作客。水利處表示，現在正是候鳥北返的季節，不用跑到南部，到社子島濕地就有機會親眼目擊黑面琵鷺身影。

社子島濕地每年可穩定觀察到太平洋金斑鴴、磯鷸、田鷸等水鳥，還可觀察到保育類八哥、黑頭文鳥、魚鷹及黑翅鳶等鳥類，水利處在社子島濕地設有解說小築，於週末六、日時開放，提供單筒望遠鏡，讓民眾更清楚觀察鳥類和濕地生態。3月至4月，適逢北返候鳥齊聚，社子島濕地鳥況達到高峰，留鳥為了繁殖也開始鳴唱。今年3月間，社子島溼地已有多次目擊到黑面琵鷺的紀錄，4月也有鳥友目擊到白琵鷺與黑面琵鷺同時出現，因都是短暫停留，民眾不妨把握機會到社子島濕地碰碰運氣。