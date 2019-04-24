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「有一種餓叫阿嬤覺得狗餓」米克斯被嬤養成豬

2019-04-24 20:48聯合新聞網 綜合報導

網友抱怨自己家中養的米克斯，在阿嬤長年的養育之下，胖到讓其他網友分不出是狗還是豬...
網友抱怨自己家中養的米克斯，在阿嬤長年的養育之下，胖到讓其他網友分不出是狗還是豬，直呼「該減肥啦」。圖／擷自／《爆廢公社》
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「有一種餓叫阿嬤覺得你餓」過去被用來形容，阿嬤總是覺得寶貝孫子吃不飽，會主動準備三餐、點心加宵夜，甚至曾有爸媽分享，才將小孩送到阿嬤家暫住兩天，回來竟然圓潤了一圈。如今這種「餓」竟然也發揮到毛小孩身上，網友抱怨自己家中養的米克斯，在阿嬤長年的養育之下，一頓晚餐竟然要求「加飯2次」，胖到讓其他網友分不出是狗還是豬，直呼「該減肥啦」。

網友在臉書《爆廢公社》上傳一段影片，描述家中5歲的米克斯「晚餐餵了2次還吃不飽」，竟然自己用嘴巴刁出飼料罐，還在人面前用手推了一下，最後可憐巴巴的望著飼料罐，好像真的很餓一樣。然而最誇張的是，當主人心軟、決定再多餵一些飼料時，米克斯毫不客氣「趴」著吃，網友表示「趴著吃⋯阿嬤真的當孫在疼了」、「阿嬤的狗轉生的」、「叫阿嬤出來，問她都餵什麼，可以餵的這麼胖」。

但米克斯圓滾滾的身材，讓許多網友很擔心牠的身體健康狀況，因此建議原PO要好好幫米克斯控制體重，表示「不要再給牠吃了，這樣關節會不好喔，要節制一點」、「狗不會知道飽的感受，主人要幫牠控制，不然胃沒撐到爆，身體先壞了」、「吃多可以，但是你們要帶牠出去運動了」、「我今天才看到有一隻狗太胖要安樂死⋯」、「要鐵心拒絕唷！牠就是知道你們會心軟，所以賣個萌就吃得到」、「太胖也是一種虐待喲！真的為牠好就為牠的健康多照顧一點」。

網友抱怨自己家中養的米克斯，在阿嬤長年的養育之下，胖到讓其他網友分不出是狗還是豬...
網友抱怨自己家中養的米克斯，在阿嬤長年的養育之下，胖到讓其他網友分不出是狗還是豬，直呼「該減肥啦」。圖／擷自／《爆廢公社》
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寵物爆廢公社毛小孩

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