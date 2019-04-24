望啊望等啊等 石虎終有安全穿越苗29線會情人的路

2019-04-24 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣最頻臨絕種野生動物石虎最重要地，苗29線是石虎路殺熱區，林務局補助縣府今年啟動苗29線友善環境動物通道，縣府最近公布今年2月14日情人節晚間錄到1隻石虎在防護網內，無法穿越馬路的狀況，另外也錄到石虎利用地下水門通過，萌樣讓研究團隊不禁說「石虎可以安全的去會情人囉」。

苗栗縣是石虎最重要棲地，路殺事件卻頻傳，林務局去年補助苗栗縣政府委託研究團隊進行「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」，期中列出128縣道、140縣道、苗52線、苗29線等高風險及苗14線潛在風險路段，也催生縣府第一座苗29線友善環境動物通道。

縣政府農業處自然生態保育科長張葦說，200萬元經費的友善環境通道工程，興建504公尺長防護網、25具警示動物用反光板、1座動物利用木梯、2條地下排水道，並向水利署第二河川局申請接管改造的2座地下水門，也觀察到預期效果。