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人代母職教野化…失依南安小熊 月底野放

2019-04-23 23:49聯合報 記者彭宣雅／台北報導

南安小熊歷經九個月的照養及野化訓練，如今已是四十三公斤重的小母熊。 圖／台灣黑熊...
南安小熊歷經九個月的照養及野化訓練，如今已是四十三公斤重的小母熊。 圖／台灣黑熊保育協會提供
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南安小熊要回家了。還記得去年七月在花蓮南安瀑布附近落單被發現的台灣黑熊嗎？經九個月的照養及野化訓練，當時四個月大、不到六公斤重的「南安妹子」，如今已是四十三公斤重的健康小母熊，農委會和專家團隊預計四月卅日將牠野放回花蓮卓溪鄉山區。

這也將創下失依的台灣黑熊，經收容照養、由人類代替母熊教導小熊野外生存技能後，重回野外的國內首例。

農委會昨天召開「小熊要回家了」記者會，參與照養和野放的保育人員滿是感動與不捨，直說「有嫁女兒」的感覺。小熊身上配有晶片、耳標、人造衛星追蹤器等，野放後預計會追蹤一年。

去年七月在花蓮南安瀑布附近，小熊被發現落單。 圖／翻攝花蓮同鄉會臉書
去年七月在花蓮南安瀑布附近，小熊被發現落單。 圖／翻攝花蓮同鄉會臉書
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農委會說，這隻小熊當時被發現時，因等不到熊媽媽，出現不吃、貧血、拉肚子等狀況，加上小熊覓食能力不足，體力減弱，決定介入照養，由林務局花蓮林管處與台灣黑熊保育協會協力啟動救援。

「不只小熊準備好了，我們都準備好了。」屏東科技大學野生動物保育研究所副教授、黑熊媽媽黃美秀說，小熊經照養和野化訓練後，如今已四十三公斤、體長一百廿公分，很健康，但「希望小熊長胖一點」，野放時能達四十五公斤，因為野放一開始「熊生地不熟」，可能會吃點苦，會先進行增胖計畫。

黃美秀還說，牠是「山神送給台灣保育的大禮」，因為一隻小熊，促成政府單位橫向聯繫、民間及部落的高度參與。

台灣黑熊保育協會理事長張富美說，大家都叫牠「南安妹子」，直讚小熊廣受喜愛，協會不僅募得四五三萬元，小熊的臉書也有五萬粉絲，並曾有人寄了十幾公斤劍筍給小熊吃。由於民眾於高山狩獵會使用獵槍與套索、獸夾等，張富美現在唯一擔心「南安妹子」野放後會面臨斷掌危機。她說，根據黃美秀的研究，十五隻野生黑熊中就有八隻斷掌。

農委會主委陳吉仲說，過去林務局野保經費不到六千萬元，去年和今年提高到一億兩千萬到一億四千萬元，其中針對黑熊、山麻雀、台灣櫻花鉤吻鮭、石虎、水獺等五種瀕臨絕種動物，今年都要進行調查。

台灣黑熊野放農委會

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