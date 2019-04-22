夜夜呼吸不順 他架攝影機拍到珍貴「貓壓床」畫面

2019-04-22 14:24 聯合新聞網 綜合報導



一名網友長期在睡眠時感到呼吸不順暢，於是在床頭架設攝影機想找出真相，看看自己睡著時到底發生了什麼事。當他看完影片後，發現一切不舒服的原因都出自自己養的貓咪，他的貓不但會在主人熟睡時深情款款的守在身旁，還會更進一步的趴在主人的臉上，以臉和手臂完全覆蓋住主人的口鼻，用窒息式示愛來形容思毫不為過。

貓咪先是深情的看著主人，接著再爬到他胸口上撒嬌。photo credit: FB: ชมรมคนรักแมว 分享 facebook

泰國男網友‎Lomphonten Lomphontan‎ 在社團「貓情人俱樂部」中上傳拍攝的影片，他的貓在他睡著後來到床邊，先是深情款款的看著他，接著爬上他的胸口，最後則充滿愛意的趴在他的臉上以手環抱。充滿愛意的影片成了最有力的證據，解釋了他原本以為的「鬼壓床」呼吸不順暢反應，其實是難得一見的「貓壓床」所造成。

接著貓咪整個趴到主人臉上以手環抱，臉和手臂完全覆蓋住主人的口鼻。photo credit: FB: ชมรมคนรักแมว 分享 facebook

既溫馨又詭異的畫面被網友分享到「爆笑公社」後，引發了一連串的回應。網友們以「貓吸陽氣？」、「窒息的愛」來形容貓咪的行為，對他蓋住主人口鼻的動作好笑的表示「到底給不給人活啊」。有人自行帶入畫面旁白「打呼聲音太大…這樣按著好多了」、「強迫吸貓，給我吸好吸滿」，對於主人這樣還能睡著也表示佩服。有些曾遇過鬼壓床經驗的網友則恍然大悟表示「難怪喘不過氣」、「我曾經夢到呼吸困難醒來，發現自己家的貓橫槓在我脖子上睡覺…………」。

主人最近又上傳了一張「清醒時的貓壓床」照片，晒恩愛意味濃厚。photo credit: FB: ชมรมคนรักแมว 分享 facebook

最近這位泰國男網友再度上傳了自己在清醒時被「貓壓床」的照片，並留下無奈的留言「隨便你想怎樣，反正我要睡覺了」顯然已對這個姿勢非常熟悉，引來網友的抗議「根本就是在晒恩愛」。