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世界地球日 科教館打撈海廢物展示海洋塑膠危機

2019-04-20 14:19聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

4月22日就是世界地球日，國立台灣科學教育館引進來自瑞士蘇黎世設計博物館的「大海的塑囚」特展，今日開展；該展透過科學與藝術角度剖析全球海廢問題，並邀觀眾檢視自身的生活習慣，進而落實減塑行動。

這項展覽已在法國、義大利、德國、丹麥、突尼西亞、北非及香港等31個國家及地區展出，科教館是該展在台灣的第一站也是唯一一站。

科教館館長陳雪玉表示，滿腹塑膠垃圾的鯨豚，以及被漁網纏身的海龜，儼然成為海洋垃圾問題的代言人，但位居食物鏈頂端的人們也不可能置身事外。她表示，塑膠垃圾最終會進入人類的餐盤，且可能對健康造成危害。

研究指出，每一平方公里的海洋都已出現塑膠顆粒，造成塑膠危機。科教館期待由展覽呈現的海廢垃圾與日常生活、塑膠相關科學研究，能帶領觀眾正視生活中的塑膠濫用問題，並能從自身做起，落實減塑甚至不塑的行動。

科教館更延伸策畫台灣限定「海呀！我的家」展區，邀觀眾試想家園在2050年被塑膠製品包覆與侵蝕的樣貌。移展策劃人蘇珮婷表示，在數位時代，快速消費、虛擬社群使生活變得多彩多姿，卻也造成了海洋的災難，期待喚醒民眾的環保意識。

展覽的主軸和展品中的海洋廢棄物，是由各個海洋的塑膠漂浮物組成。該展主要訴說海洋廢棄物問題的背景，及其對海洋、動物和人類的致命影響。並介紹日常生活中常用的塑膠，更詳實地闡述了其用途、健康危害、微型塑膠或生質塑膠等問題。該展也呼籲解決塑膠危機的方案，包括再生（recovery）、減少（reduction）、再利用（reuse）和回收（recycling），更重要的是鼓勵參觀者能即刻採取行動。

展覽中央走道的巨型海廢裝置，即是由大西洋及太平洋打撈上岸。佔滿走道，光卸貨、傾倒在走廊就需要耗費兩日的垃圾，是人類在現實生活中每十秒向海洋排放的塑膠量。科教館表示，這樣的反差在展覽中不斷出現，是為告訴參觀者，不易腐壞的塑膠製品，將如同青銅器，將在海灘、海洋中不斷出現，代表我們這個時代的文明。科教館表示，搞不好未來的人們會稱21世紀為「塑膠時代」。

國立台灣科學教育館引進來自瑞士蘇黎世設計博物館的「大海的塑囚」特展，4月20日開...
國立台灣科學教育館引進來自瑞士蘇黎世設計博物館的「大海的塑囚」特展，4月20日開展。圖／科教館提供
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