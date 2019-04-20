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為拍一級保育草鴞親子竟放鳥音 鳥會呼籲：停止干擾

2019-04-20 08:19聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

兩隻一級保育類草鴞最近一周現身沙崙農場，吸引全台大批鳥友和攝影者的關注，但有部分攝影者為了拍到清楚的草鴞照片，使用播放鳥音和持續用強力燈光搜尋的方式，對草鴞造成很大的干擾，讓牠們不得安寧。台南鳥會呼籲：『愛牠，請給牠自由學習覓食的空間』，不要以過度干擾的方式觀察或攝影。

草鴞是一級保育類動物，已有許多各地生態保育團體和愛鳥人士循關切此事，台南市野鳥學會已通報台南市政府農業局森保科、保七總隊嘉義分隊及沙崙當地的歸仁派出所，請公權力單位密切注意是否有觸犯野生動物保育法的情事發生，若有掌握明確證據將會適時介入依法處理。

台南市野鳥學會表示，這兩隻草鴞從外型判斷應該是一對親子，幼鳥剛離巢不久，正跟著親鳥學習獵捕食物，沙崙農場是牠們的主要覓食區。

上周在臺灣的某鳥類攝影line群組裡，有人貼出在沙崙農場拍攝到保育類草鴞的照片，並公開拍到的詳細位置GPS座標。此事快速傳開，引來各地鳥類攝影愛好者到該地點架設長鏡頭駐守和搜尋，每天從傍晚到隔日清晨。有拍鳥團體私下也表示憂心，每天上百支大炮攝影鏡頭對著草鴞，但也擋不住拍照人潮。

鳥會説，過多的人潮和不當的舉動都可能嚴重干擾夜行性草鴞的作息，甚至讓正在跟著成鳥學習獵捕食物的幼鳥，因為干擾而降低獵食成功的機率，不容易存活下來。

部分攝影者在現場持續的播放草鴞叫聲，意圖使草鴞誤以為有同伴在附近而靠近停棲。另外為了拍攝到清楚的畫面，攝影者在黑暗中用強力光源直射草鴞，這對習慣在夜間黑暗中活動的草鴞也是很大的干擾。

草鴞為台灣特有亞種，也是一級保育類鳥類，是台灣已知13種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥。在台灣平原地區的草生地受人為開發干擾嚴重，使得草鴞成為目前台灣數量最少的貓頭鷹，估計在300隻以下。草鴞最大特徵為看起來像猴臉的顏盤，又名「猴面鷹」以鼠類為主食。

草鴞在臺灣野外僅有極少數零星的目擊紀錄，目前除了已知在西南縣市有少數穩定的繁殖紀錄之外，覓食、活動和個體擴散資料都還相當缺乏。沙崙農場已知是草鴞重要的覓食區，農場內豐富的生態，可以提供草鴞源源不絕的食物，相信是吸引這對草鴞親子持續在此的原因。希望民眾和愛鳥人士不要因為好奇或是只想湊熱鬧卻反而害了草鴞。

草鴞是夜行動物。圖/台南市鳥會提供
草鴞是夜行動物。圖/台南市鳥會提供
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草鴞現身台南沙崙農場。圖/台南市野鳥學會提供
草鴞現身台南沙崙農場。圖/台南市野鳥學會提供
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