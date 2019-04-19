親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮6.1強震
震出建物安全
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

記者悄悄話／郭董跟韓總誰懂經營？四個財務數字比一比

影／大象版「無差別攻擊」 只因飼育員喝茫忘記放飯

2019-04-19 20:38聯合新聞網 綜合報導

大象示意圖。聯合報系資料照
大象示意圖。聯合報系資料照
分享

大象雖然平時性情溫和，但若是進入狂暴期，巨大身軀亂跑亂踢，連飼育員都可能命喪在象腿之下。印度西南部奇拉里代維廟（Chirayil Devi Temple）近日一場遊行中，一隻大象被帶往當地進行表演，但因為老闆與飼育員喝酒喝過頭，竟然忘記給大象餵食，導致難以忍受飢餓的大象暴走，等到他們靠近，想放飯時卻慘遭大象攻擊，一人喪命。

綜合外媒報導，這隻失控的大象在12日時，由50歲的老闆和45歲飼育員帶領從事宗教遊行工作，沒想到這兩個人在過程中只顧自己喝酒，忘記餵食大象吃飯，刺激大象發起無差別的攻擊，包括傷重逝世的飼育員在內，老闆與多隻動物都有受傷，場面一度相當混亂，直到SPCA（預防動物虐待協會）的專家趕到現場後，大象才安靜下來。

大象老闆表示，等到他們發現大象的異狀時，已經來不及了，雖然趕快上前餵食，但他一碰到失去控制的大象就慘遭攻擊。這隻參加遊行的40歲大象叫拉賈瑟哈蘭（Rajasekharan），從現場拍攝的影片，可以看到大象用象鼻把人捲起，又拋回地上，甚至是用腳踩踏，這短短的視頻也在推特上流傳，網友形容受害者「就像是布娃娃一樣」。

影片內容較為驚悚，請自行斟酌觀看。

大象印度
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

18歲老狗睡夢中「離世」下葬後竟從土推中爬出奇蹟復活

2019-04-19 14:58

怪異蛾類出沒校園 騷擾這隻會咕咕叫

2019-04-19 14:34

流浪動物太多 高雄動保處今天為流浪犬結紮

2019-04-19 13:03

愛貓走失62天 寵物溝通師一句話讓她不死心終於尋回

2019-04-19 11:34

怪怪蛾類出沒暨大校園 身背鬼臉還會咕咕叫

2019-04-19 08:52

台南七股魚塭種電 恐衝擊黑琵生態

2019-04-18 23:42

影／大驚喜！和平島近岸海域200隻疑似長吻真海豚現蹤

2019-04-18 21:36

寵物貓待室內比較好 研究：養戶外染病率高3倍

2019-04-17 15:26

全球最胖鸚鵡今年幼鳥數量大增 扭轉滅絕命運

2019-04-17 13:53

一隻小虎鯨 讓人看到搶救「無國界」的人性本善

2019-04-17 13:48

捻轉胃蟲症併發肺炎 六福村長頸鹿「宵璋」病死

2019-04-17 12:38

影／汪洋中一條狗！離岸220公里 游到鑽油平台獲救

2019-04-17 12:32

漂流外海220公里 小狗將由救命鑽油平台工人領養

2019-04-16 22:19

遊客拿萬元現金餵食長頸鹿 雲南動物園撿回尋失主

2019-04-16 20:29

影／綠蠵龜落難海巡員充當臨時保母 查知保育類顧一夜

2019-04-16 17:50

水族館沒用螺栓固定排水孔蓋 無辜海豹寶寶被吸入亡

2019-04-16 17:38

排水溝深又直 變「動物殺手」

2019-04-15 23:49

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

變色龍花紋反映身體狀況 發情鮮豔懷孕變深

2019-04-15 15:39

狗版《一個都不能少》挖水泥縫救幼犬

2019-04-15 14:26

「兩爸一媽」共築巢！ 禿鷹「3貼」奇觀超罕見

2019-04-15 13:52

熊不是在跳舞 別說可愛！呂秋遠提可為黑熊做的十件事

2019-04-15 10:52

保育海豚「微笑天使」 馬祖今年已見8死

2019-04-15 00:06

瓶鼻海豚在電廠旁沙灘死亡 鯨豚協會解剖採樣查死因

2019-04-14 20:20

全球僅剩千隻「微笑天使」 馬祖今見今年第8隻海豚屍

2019-04-14 15:12

最心痛的事實！科學家證實已於2018年絕種的動物

2019-04-14 10:08

黑面琵鷺在台成長趨緩 野鳥學會憂棲地遇瓶頸

2019-04-13 17:13

不讓鵝孵蛋 鼻孔插羽毛？專家：沒科學根據

2019-04-12 23:44

太平洋海刺水母 海生館翩翩登場

2019-04-12 23:22

繼承亡夫遺志 李文珍守護水雉

2019-04-12 23:05

綠能業租地種電 威脅水雉保育

2019-04-12 23:00

綠蠵龜返家產卵 卻發現家鄉成了飛機場

2019-04-12 20:09

是誰惡作劇？這隻鵝的鼻孔被貫插1根羽毛

2019-04-12 20:07

影／北海岸又有死亡綠蠵龜 海巡：今年第10隻

2019-04-12 16:23

黑面琵鷺數量回升 可望脫離「絕種」命運

2019-04-12 14:36

台鐵站務員樂當狗奶爸 為流浪毛小孩找到溫暖新家

2019-04-12 12:48

服務多元化 高雄動保處成立永安犬貓絕育站

2019-04-12 11:54

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21
看更多

熱門文章

影／才說完「搖很大力欸」 2秒後巨石崩落嚇壞駕駛

2019-04-19 00:14

腸胃科名醫胃食道逆流 戒了這些食物不再火燒心

2019-04-19 00:00

颮線接近雲嘉南地區！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 14:44

6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

2019-04-19 10:03

首爾必吃美食「新村站著吃烤肉」要來啦！ 插旗台北信義區

2019-04-19 15:00

雨來了！氣象局預測下周二以後才會緩和

2019-04-19 10:21

南部大雨、雷擊 彭啟明：典型完整的颮線結構

2019-04-19 08:16

耳垂有斜切的皺紋摺痕 醫師：當心已患心血管病

2019-04-19 11:16

每日星座運勢／雙子擁有明確的目標 愛情主動出擊

2019-04-19 00:00

2棟大樓傾斜 418強震 震出北市黃單建物

2019-04-19 00:41

愛貓走失62天 寵物溝通師一句話讓她不死心終於尋回

2019-04-19 11:34

不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34

傻眼！前一天成功申請到宿舍 隔天發生地震像廢墟

2019-04-19 14:39

6.1強震 全台驚嚇 17人受傷 北市2棟大樓傾斜

2019-04-19 00:17

高雄天空黑白分明 氣象站：3小時內會狂風暴雨

2019-04-19 15:43

台北市懸日預報來了 4月底到5月初到這看夕陽

2019-04-19 10:37

媽祖如何「託夢」郭董？學者解釋夢境由來

2019-04-19 07:53

影／大驚喜！和平島近岸海域200隻疑似長吻真海豚現蹤

2019-04-18 21:36

看一天少一天 女王頭這樣跟你說再見

2019-04-18 16:11

6.1強震襲花蓮 百貨櫃姐驚逃「好怕水晶燈砸下來！」

2019-04-18 22:09

影／無人機送血清10分鐘速抵 交通部阿里山測試成功

2019-04-19 10:45

大福彩27日最後一期 頭獎上看3億

2019-04-19 00:25

大福彩即將下市 買氣提高三成

2019-04-19 06:02

2017年迄今 13.3顆原子彈能量未釋放

2019-04-19 00:52

不要只記得要媽祖託夢了！別忘今天是大道公生日

2019-04-19 12:28

【上學學什麼】諶淑婷／讓溫柔產生溫柔

2019-04-19 06:00

母遇強震從沙發上跳起 雙手抱起2幼兒肉身護子

2019-04-19 15:58

【我見我思】蝕鶼／該不該幫他

2019-04-19 06:00

颮線入南台 當心大雨

2019-04-19 14:33

銅門震度7級 老師抱幼童往外衝…

2019-04-19 00:47

18歲老狗睡夢中「離世」下葬後竟從土推中爬出奇蹟復活

2019-04-19 14:58

「老天爺不幫忙！」 旅宿業者憂強震又挫花蓮觀光

2019-04-19 10:56

【我愛一個人煮-60】太陽臉／蝦捲與甜不辣

2019-04-19 06:00

蔡詩芸靠「煮菜」抓住老公王陽明　不吃魚翅、隨身帶餐具挺環保

2019-04-18 23:19

小孟塔羅：要怎麼做才能像韓國瑜一樣旺？

2019-04-19 09:03

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

懷孕容易忘東忘西 她因一件小事被主管逼辭職

2019-04-19 16:34

地震再掀危老話題 柯文哲：等中央行政命令 都更全停擺

2019-04-19 14:12

大震後落石不斷預警性封路 中橫公路上午8點恢復通行

2019-04-19 09:42

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top