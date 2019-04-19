影／大象版「無差別攻擊」 只因飼育員喝茫忘記放飯

2019-04-19 20:38 聯合新聞網 綜合報導



大象示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook

大象雖然平時性情溫和，但若是進入狂暴期，巨大身軀亂跑亂踢，連飼育員都可能命喪在象腿之下。印度西南部奇拉里代維廟（Chirayil Devi Temple）近日一場遊行中，一隻大象被帶往當地進行表演，但因為老闆與飼育員喝酒喝過頭，竟然忘記給大象餵食，導致難以忍受飢餓的大象暴走，等到他們靠近，想放飯時卻慘遭大象攻擊，一人喪命。

綜合外媒報導，這隻失控的大象在12日時，由50歲的老闆和45歲飼育員帶領從事宗教遊行工作，沒想到這兩個人在過程中只顧自己喝酒，忘記餵食大象吃飯，刺激大象發起無差別的攻擊，包括傷重逝世的飼育員在內，老闆與多隻動物都有受傷，場面一度相當混亂，直到SPCA（預防動物虐待協會）的專家趕到現場後，大象才安靜下來。

大象老闆表示，等到他們發現大象的異狀時，已經來不及了，雖然趕快上前餵食，但他一碰到失去控制的大象就慘遭攻擊。這隻參加遊行的40歲大象叫拉賈瑟哈蘭（Rajasekharan），從現場拍攝的影片，可以看到大象用象鼻把人捲起，又拋回地上，甚至是用腳踩踏，這短短的視頻也在推特上流傳，網友形容受害者「就像是布娃娃一樣」。

影片內容較為驚悚，請自行斟酌觀看。