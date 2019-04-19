愛貓走失62天 寵物溝通師一句話讓她不死心終於尋回

2019-04-19 11:34 聯合新聞網 綜合報導



飼主李小姐的愛貓哇撒米走失，但全家人不放棄尋找。圖擷自飼主李小姐FB。 分享 facebook

哇撒米是一隻三歲的橘色虎班貓，牠在春節期間和家人在山區步道散步時走失了，自此家人們展開叢林裡的尋貓任務，每日不離不棄的在山區等待、叫喚、誘捕、發傳單，終於在貓咪走失62天後找到了牠，再次帶牠回家。

哇撒米的飼主李小姐在網路社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享尋回愛貓的歷程，也分析自己和哇撒米走失的原因，希望可以減低貓咪走失的比例以及增加尋回走失貓咪的機會。

她在小年夜那天帶著哇撒米在翠山步道散步，由於貓咪過往外出時都沒有逃跑的紀錄，於是只綁了牽繩就讓他在外出籠外活動，沒想到一位遊客在擦身而過時試著撫摸哇撒米，驚動了原本就怕生的牠，當下直接掙脫牽繩往山區內逃竄。

雖然李小姐和家人們馬上開始尋貓，但一直只聽到微弱的貓叫聲，卻無法在草叢中看到哇撒米的身影，他們在天黑之後因視線不佳，留下禦寒衣物跟外出籠在最後一次聽到貓叫的地點後就先行下山。

事後她覺得這項決定失策了「如果走失當天我們在那邊守到早上，哇撒米可能當天就會進外出籠跟我們回家了」，提醒大家要把握走失黃金期。

哇撒米走失之後，家人們立刻展開各式尋貓活動，並在尋貓啟示上標明貓咪的體型特徵與注意事項。圖擷自飼主李小姐FB。 分享 facebook

隨後他們展開了各類的尋貓活動，包括發傳單告知附近居民挖撒米體型特徵、和志工聯繫請求幫忙、放置數個誘捕籠和禦寒紙箱、沿著步道擺放飼料，也每日駐守山區內輪班呼喊哇撒米。除此之外，李小姐和家人們也尋求了寵物溝通師的協助、拜託山神和土地公幫忙，並開出5000元獎金提供給尋獲者，以及對附近貓咪們提供懸賞「只要幫忙找到哇撒米，就賞三天份罐罐」。

雖然尋貓的過程非常艱辛，他們一度擔心「哇撒米會不會想要回到森林生活」，但是哇撒米每次都透過溝通師表現出「想回家」的態度，也因此堅定了他們帶牠回家的決心。

兩個月中他們跑遍翠山里的大街小巷，還曾翻過山頭找到內湖去，誘捕籠內也曾抓過白鼻心、松鼠以及十幾隻不同的貓咪，終於在一日看到「消瘦的挖撒米就在籠子內」。原本驚慌的哇撒米在聽到家人叫他的名字後鎮定了下來，乖乖留在籠子內和家人一起回家，結束了牠62天的叢林冒險。

雖然瘦到營養不良、還得打造血針改善貧血的狀況，但哇撒米身體情況沒有大礙正在逐漸恢復中。她的主人則慎重呼籲「不要遛貓，也許你家貓咪個性很親人又穩定，但是意外隨時有可能發生」，希望大家都能和自己家的寶貝永遠在一起。