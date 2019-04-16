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遊客拿萬元現金餵食長頸鹿 雲南動物園撿回尋失主

2019-04-16 20:29香港01 記者彭琤琳／報導

周六（16日）上午，雲南野生動物園長頸鹿莊園的職員發現，展區內突然間灑落了大量現金，於是立即開展「救錢」工作。

報道指，當時一名職員用食物對長頸鹿進行引誘，誘導牠們走向錢幣未掉落區域，另一名職員則在安全情況下到展區內進行撿回錢幣。財務工作人員進行清點後發現，散落的現金有近萬元人民幣

同一時間，有職員也詢問了在場遊客是否目睹「掟錢」事情經過，惟大家都只顧與長頸鹿拍照，並未察覺有異樣。職員在現場亦未能找到這位一擲萬金的「土豪」，於是將撿回來的人民幣移交到了遊客服務中心。

遊客中心職員查看了當時的閉路電視發現，「掟錢」的角度剛好在監控的死角處，所以並沒有看到擲金之人。截止目前為止亦未有人前來領取此筆巨款。

該動物園現在正急尋失主，同時也呼籲市民及遊客，在動物園遊玩和觀看動物時不要隨意亂扔垃圾或給動物餵食「奇怪的東西」。因為隨意亂投喂動物可能會給動物造成營養失衡，進一步影響到動物的生長發育和繁殖。如果動物誤食了塑膠袋等不能消化的物品，可能會造成動物死亡或其它致命性的傷害。

延伸閱讀：

旅客登機時「祈福」掟硬幣致航班延誤 祥鵬航空1個月內第2次中招

【飛機許願池】湖北男向海航客機連掟三幣 為女兒「祈福保平安」

文章授權轉載自《香港01》

雲南野生動物園長頸鹿莊園的職員發現，展區內突然間灑落了大量現金，於是立即開展「救...
雲南野生動物園長頸鹿莊園的職員發現，展區內突然間灑落了大量現金，於是立即開展「救錢」工作。圖擷自中新社影音
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