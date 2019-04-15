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女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12聯合新聞網 綜合報導

一隻邊境牧羊犬在雪地中瘋狂衝出搶救一隻吉娃娃免於被轎車輾過。圖擷自Daily M...
一隻邊境牧羊犬在雪地中瘋狂衝出搶救一隻吉娃娃免於被轎車輾過。圖擷自Daily Mail每日郵報（4/14）
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動物跟人一樣，相處久了也會產生革命情感。加拿大魁北克日前瘋傳一件狗救狗的感人影片，一隻邊境牧羊犬，在雪地中瘋狂衝出搶救一隻吉娃娃免於被轎車輾過。影片上傳後，不僅吸引當地電視台報導，網友更稱讚這隻邊境牧羊犬是「天才狗」。

據「每日郵報」報導，感人事件是發生在加拿大魁北克的加斯佩城，從影片中看到一輛車正在倒車出停車區的同時，一隻吉娃娃正從車後方跨越車道，就在千鈞一髮時刻，一隻邊境牧羊犬從對面衝向吉娃娃，很快叼起吉娃娃跑出轎車後方，解救吉娃娃免於被碾壓的命運。等轎車停妥車主打開車門，迎向車主的是這隻吉娃娃和救了牠的牧羊犬，車主也熱烈擁抱吉娃娃。

事主事後把這段邊境牧羊犬拯救同伴的影片上傳社群，引起廣大網友討論，更吸引當地電視台報導。網友看完po文後紛紛留言稱讚這隻邊境牧羊犬是「天才狗」、「邊境牧羊犬是我最喜歡的狗」、「驚喜的絕地救援」，有的網友表示「並非所有英雄都是人類！棒極了」，有網友也呼籲狗主人「狗狗出門真的絕對要繫繩」。

狗主人事後回憶當時情況「我回看後視鏡時，我以為我壓碎了我的狗」，當車停好，看到狗跑來迎接我時，真的很高興。

加拿大
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