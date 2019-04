女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

一隻邊境牧羊犬在雪地中瘋狂衝出搶救一隻吉娃娃免於被轎車輾過。圖擷自 Daily Mail每日郵報(4/14) 分享 facebook 動物跟人一樣,相處久了也會產生革命情感。加拿大魁北克日前瘋傳一件狗救狗的感人影片,一隻邊境牧羊犬,在雪地中瘋狂衝出搶救一隻吉娃娃免於被轎車輾過。影片上傳後,不僅吸引當地電視台報導,網友更稱讚這隻邊境牧羊犬是「天才狗」。

據「每日郵報」報導,感人事件是發生在加拿大魁北克的加斯佩城,從影片中看到一輛車正在倒車出停車區的同時,一隻吉娃娃正從車後方跨越車道,就在千鈞一髮時刻,一隻邊境牧羊犬從對面衝向吉娃娃,很快叼起吉娃娃跑出轎車後方,解救吉娃娃免於被碾壓的命運。等轎車停妥車主打開車門,迎向車主的是這隻吉娃娃和救了牠的牧羊犬,車主也熱烈擁抱吉娃娃。

事主事後把這段邊境牧羊犬拯救同伴的影片上傳社群,引起廣大網友討論,更吸引當地電視台報導。網友看完po文後紛紛留言稱讚這隻邊境牧羊犬是「天才狗」、「邊境牧羊犬是我最喜歡的狗」、「驚喜的絕地救援」,有的網友表示「並非所有英雄都是人類!棒極了」,有網友也呼籲狗主人「狗狗出門真的絕對要繫繩」。

狗主人事後回憶當時情況「我回看後視鏡時,我以為我壓碎了我的狗」,當車停好,看到狗跑來迎接我時,真的很高興。

Seeing a Flash Run Past Thier Rear-View Mirror The Driver of Mazda CX-5 Became Concerned. They Didn't Know They Were Headed Right to a Little Chihuahua.

But, There's No Need to Fear, Underdog is Here...

or Border Collie Dog Is Here.#GoodBoy#SundayMorning pic.twitter.com/muuhPh1ESh