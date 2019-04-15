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熊不是在跳舞 別說可愛！呂秋遠提可為黑熊做的十件事

2019-04-15 10:52聯合報 記者雷光涵╱即時報導

有粉絲專頁貼出一段影片，是在動物園內的棕熊、黑熊、熊貓等在搖頭晃腦、扭動身體，小編還以「被動物園耽誤的舞蹈家合集」下標，遭網友撻伐「一點都笑不出來」，這是動物被圈養後出現的「刻板行為」。

這段30幾秒的配樂影片的拍攝地點不明，但可見棕熊抓著鞦韆架上下跳動、用力擺頭、扭身，站立的黑熊面對牆壁用力左右甩頭，四肢著地的熊貓在左右擺頭。一開始還有許多人留言「好可愛」、「自嗨」、「一定是人扮的」等。隨後開始有人回應，一點都不可愛，這些動物非常可憐，牠們應該是悶到快發瘋了。

有人留言說，這是動物生存環境貧乏時導致的刻板行為，表示動物的身心已經受到傷害了。在以戲謔的心態散布這樣的影片之前，能不能好好瞭解動物這些行為背後的原因呢？

根據台灣動物社會研究會出版的動物園哺乳類動物福利評鑑手冊，不正常行為和刻板行為模式就包括搖頭晃腦：將頭部重複地兩邊晃動；在某些極端的範例中，這種晃動可能誇張到導致動物的前肢或者動物的前身從地面上抬起；搖擺：兩邊搖擺，有時會導致前腳抬起來，形成一種彈跳的效果；搖晃：搖晃可能發生在搖頭晃腦和搖擺之前或之後，也可能只單獨呈現搖晃等。

律師呂秋遠也在臉書分享這則貼文說，這是一則很悲傷的影片，一點都不好笑也不歡樂。因為當熊兒已經有嚴重的身心恐懼或障礙時，才會出現這樣的反應。但我們台灣特有的黑熊，一直處於經費不足、棲地被破壞、非法買賣熊兒等等的惡劣狀況，現在的數量，只能「猜測」大概只剩下500頭上下。因為沒預算做熊口數量普查，只能大概推估是如此。每年台灣熊兒能獲得的官方關注，大約就是台幣200萬元上下，剩下的經費都是靠臺灣黑熊保育協會在努力募款。

呂秋遠提了10件民眾可以為黑熊做的事：

1.要求立法院在野生動物保護法中明訂經費比例，讓行政院依法編列相當的預算協助台灣野生動物保育，特別是瀕危的黑熊、石虎等等。

2.嚴格查緝捕獸鋏，加派人力巡查、拆除陷阱，避免動物誤觸而截肢甚至死亡。

3.每年編列預算，監測、普查黑熊數量。

4.復甦原住民傳統狩獵文化，讓原住民尊重黑熊，與自然共生的文化可以普及族人，並且影響漢人。

5.不要買熊膽、熊掌等等任何熊兒的產品，絕對不可以買！沒有買賣，沒有傷害。

6.鼓勵建立通報機制，如果有獵人不慎傷害熊兒，及時通報可以減少熊兒的傷亡。

7.購買保育類公益團體的製品，或是捐款給他們。台灣黑熊保育協會的捐款帳號是：(郵局700) 0001085-0461771。

8.行有餘力，請加入志工培訓，可以增加熊之力。

9.熊兒不會想要主動攻擊人類，請尊重山林是野生動物的家，不要到了人家的家裡以後，隨便丟垃圾、攻擊動物。他們才是真正的山林原住民。

10.如果在動物園裡看到熊兒在搖頭晃腦，請不要嘲笑他們，他們只是可憐的囚犯，已經神智失常了，如果動物出現這種情況，請用力譴責這種動物園，永遠不要再去，讓它關門大吉。

影片中棕熊抓著鞦韆架上下跳動、用力擺頭，是刻板行為，不是在跳舞。圖／取自臉書嘿嘿...
影片中棕熊抓著鞦韆架上下跳動、用力擺頭，是刻板行為，不是在跳舞。圖／取自臉書嘿嘿粉專影片
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台灣黑熊動物園原住民
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