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賴清德說了十個不 這一「不」最讓人費解

最心痛的事實！科學家證實已於2018年絕種的動物

2019-04-14 10:08聯合新聞網 文章提供／遠見

工業革命的出現，讓全球經濟發展有了重大突破，但也因肆無忌憚的開採砍伐、石化廢氣的排放，許多生物的棲地遭破壞，甚至導致絕種的危機。

從二戰結束後起、1950年代重建復甦的運動興起，二氧化碳的排放更加嚴重，全球暖化導致南北極冰帽融化，造成海平面上升。自以為「人定勝天」的人類正逐漸為大自然反撲付出代價，卻也有無辜的性命，白白地在人們予取予求下，最悲慟的犧牲。

《weather》報導，科學家宣布，在過去的一年裡，有3種鳥類確定從地球上完全消失，而以目前的保育速率來看，地球正以物種自然凋零速率的1000倍至1萬倍速度失去不同物種，如果人們還不加以覺悟，絕種動物的消息只會愈來愈多……

科學家語重心長地表示，與過去傳統火山爆發或天災導致的大滅絕不同，現代物種的滅絕完全幾乎是由人類一手導致，包含氣候的汙染、棲地的消失、引入外來物種的侵害等成因，我們到底有什麼權利，去決定不同生物的命運？

科學家說，「我們的星球正處於動植物第六次大滅絕的過程中，這是過去5億年來的第六次滅絕浪潮；自6500萬年前迄今，我們正經歷最嚴重的物種滅亡事件。」

以下是科學家證實，在2018幾乎消失的物種。包含絕滅（EX）、野外絕滅（EW）、極危（CR）。

1、毛島蜜雀（Po'ouli）

圖／摘自維基百科
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毛島蜜雀最早是於1973發現於夏威夷，是只有在夏威夷有的原生種類。根據美國魚類和野生動物管理局的數據，1981年牠的物種數量僅僅只超過150隻，之後的10年內，數量又再大幅下降90％。

毛島蜜雀消逝的主因，在於夏威夷觀光崛起後的棲地消失，加上野豬的侵入捕食、貓和老鼠的獵捕，以及疾病的影響都是主因，人們嘗試保育和人工繁殖都未果。根據最新的調查顯示，上一次發現毛島蜜雀的蹤跡，已經是2004年。

2、亞格拉斯葉食雀和隱祕樹烈雀（Alagoas Foliage-gleaner and Cryptic Treehunter）

這是原本被認為是同一物種的鳥類，最早於1975年發現於巴西（Brazil）東北部茂密的雨林中，2002年，科學家才發現，原來這兩物種屬於不同的分支。

這兩種鳥類最後被發現有紀錄的時間點，分別為2011年和2007年。牠們消失的主因，最關鍵就是熱帶雨林的開發，大片如足球場般的森林不斷被砍伐，改種植其它經濟作物或提供造紙、供應家具市場，令人無比心酸。

3、斯皮克斯金剛鸚鵡（Spix's Macaw）

圖擷自BBC中文網
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動畫電影《里約大冒險》（Rio）中，主角就是這隻有著天藍色美麗色澤的斯皮克斯金剛鸚鵡，最早是在19世紀初期發現於巴西。該物種滅絕的主因，在於人為的獵捕，因為牠有著美麗的毛色，被許多獵人捕捉而販賣予富人家作為觀賞寵物；加上水壩的建立、森林的砍伐，斯皮克斯金剛鸚鵡在近代消失。目前最後一隻野外鸚鵡已於2000年死亡，全世界僅剩約60隻人工飼養。

4、小頭鼠海豚（Vaquita）

根據世界野生動物基金會的研究，小頭鼠海豚最早於1958年被發現，目前是世界上最稀有的海洋哺乳類動物，牠可能隨時在某一天完全滅絕。因為可悲的是，小頭鼠海豚如此危急的主因，在於人類海底非法流刺網的架設，導致牠們無法至海面上換氣而窒息死亡。

小頭鼠海豚是加州灣北部的特有種，2016年的調查約為30隻、2018僅剩10餘隻，如果最近的研究調查確認，牠們很可能已經絕種。

5、北白犀（Northern White Rhino）

圖／摘自維基百科
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北白犀又稱北非白犀牛，最早分布於非洲北部的原野地帶，最大特徵為全白色的外型，因此在盜獵者眼中，犀牛角有著極高的經濟價值地位，更遑論是白色的犀牛。1970年代，大量的非法獵捕，導致族群數量從500隻銳減至不到20隻，縱使在1990至2000年間的復育有成效，但數量始終約在30隻上下。

2003年的盜獵再度猖獗，使得野外的白犀牛僅剩約5隻，但2008年以後都再也未曾發現其蹤跡。全世界現在僅現存2隻白犀牛，為人工飼養，但這2隻都是母白犀，因為2018年3月最後一頭已知的公犀牛死去，北白犀已宣告功能性滅絕了，絕種只是時間問題。

6、金頂夏威夷樹蝸牛（Achatinella apexfulva）

金頂夏威夷樹蝸牛只在美國夏威夷瓦胡島森林中有分布，最早的紀錄可追溯至1780年代，當時的數量非常多。由於漂亮的外殼和特徵，該蝸牛成了製作項鍊的首選，超大量的捕捉導致族群急遽下跌，漸漸消失在大自然中。

1997年時，僅存的最後10隻金頂夏威夷樹蝸牛被送往夏威夷大學飼養，曾經成功孵育小樹蝸，但最後卻接連死亡。僅存的蝸牛「喬治」存活至今，也在2019年1月以14歲年齡過世，確定該物種完全消失。

避免台灣雲豹悲劇上演　台灣黑熊也要關心

保育類動物台灣黑熊。 圖/玉管處提供
保育類動物台灣黑熊。 圖/玉管處提供
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台灣黑熊屬亞洲黑熊台灣地區的特有亞種，胸前鮮明的白色「V」字斑紋，是台灣黑熊的最大特徵，但數十年來台灣山區的棲地破壞、道路開發與違規盜獵情形嚴重，已讓台灣黑熊的數量驟減。

台灣黑熊保育學會表示，目前台灣黑熊的數量並沒有最精確的統計，但根據學者估計，目前全台僅約600隻。以一個族群必須永續生存的數量來看，國際認定之標準需達到2000隻成熟個體，顯然台灣黑熊的數量並沒有達到一個安全值，是易危的野生動物。

（作者／魯皓平 本文出自2019.04.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台灣黑熊生態保育保育類野生動物

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