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綠蠵龜返家產卵 卻發現家鄉成了飛機場

2019-04-12 20:09聯合新聞網 綜合報導

一隻母綠蠵龜歸返出生地產卵，卻發現故鄉成了機場跑道。圖片來源／推特
一隻母綠蠵龜歸返出生地產卵，卻發現故鄉成了機場跑道。圖片來源／推特
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回到家鄉產卵，卻發現景物全非！日前，一名網友在推特分享照片，只見一隻母綠蠵龜回到家鄉產卵，不料牠的老家早已被人改建成機場，而綠蠵龜就這麼將三顆卵產在飛機跑道上，辛酸的一幕令網友相當不捨。

根據《太陽報》報導，本月9日，一名網友在馬爾地夫的馬法魯國際機場（Maafaru Airport），看見一隻母綠蠵龜在飛機跑道上產卵，他隨即將這驚奇的一幕分享到網路，還在貼文中寫道，「牠根本不知道，這裡早已不是牠的家鄉」，希望藉由照片，讓更多人意識到綠蠵龜所面臨的困境。

報導指出，馬法魯國際機場於去年8月正式開放，機場的興建受到了阿拉伯聯合大公國的資助，其中更有一條長達2200公尺的飛機跑道，可以容納六架噴氣式飛機。但該跑道的周邊常年有數百隻綠蠵龜返鄉產卵，不少民眾更因此抨擊政府，認為政府放任綠蠵龜的棲息地遭到破壞。

專家也指出，雌性的綠蠵龜有返回出生地產卵、養育後代的習性，懷疑這隻母綠蠵龜正是因為這樣的習性，才會在飛機的跑道上產卵。對此，島議會的發言人表示，跑道的興建並未影響綠蠵龜的產卵數量，反駁民眾的質疑。目前，該隻母綠蠵龜健康狀況良好，在相關人士的幫助下，也順利地返回海洋。

綠蠵龜馬爾地夫機場

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