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從死神手中救回的海龜 墾丁野放重返大海的家

2019-04-09 18:52聯合報 記者潘欣中╱即時報導

高雄興達電廠去年發現1隻綠蠵龜卡在進水口攔汙網，廠方出動吊車及潛水伕展開即刻救援，緊急送到屏東海生館海龜收容中心，經半年多治療後獸醫評估已恢復健康，廠方還為牠取名「達達」；館方今天和廠方在墾丁後壁湖沙灘野放，綠蠵龜在眾人的祝福聲中緩緩游向大海的家；照顧的海龜獸醫說，牠剛來時狀況極差，胃中又有塑膠繩，若未即時救起送治療，很可能活不久。

高雄興達電廠副廠長許家豪說，去年年9月27日在海水進口的攔汙網發現這隻受困綠蠵龜，當時發現牠的肩膀及腹部皆有傷口，電詢海生館後立即開車送往屏東海生館治療；從電廠到海生館3小時的車程中，廠方人員依獸醫指示為綠蠵龜蓋上濕棉布保濕，並確保牠與車輛行進方向一致，避免暈車。

海生館獸醫說，牠的背甲長53公分、體重16.28公斤，是成年海龜，送來時除有頸部前肢勒痕、腹甲破孔等外傷，尚有脫水、代謝性酸血症及腎功能異常等症狀，胃部充滿塑膠網，研判頸部傷痕為網具纏繞所致，腹甲傷口為曾於甲板爬行造成，團隊照料半年多後，讓塑膠慢慢分解排出體外，已痊癒且可自行潛水覓食，各項指標均達野放標準；如果當初未即時救起治療，很可能活不了多久。

目送「達達」緩緩游向大海，許家豪感性說，牠不是歸人，是個過客，即便跟興達與海生館的人有著短暫的美妙緣份，但終究要回歸大海的家，「牠跟我們相逢在人類與海洋的交界，就此一別，未來或許不再相見，但我們會記得這交會時的喜悅及感動，以及人類要更加愛護環境珍惜海洋的提醒」。

高雄興達電廠半年多前救起的受困綠蠵龜，經治療已痊癒，今天下午和屏東海生館在墾丁後...
高雄興達電廠半年多前救起的受困綠蠵龜，經治療已痊癒，今天下午和屏東海生館在墾丁後壁湖沙灘野放回大海。記者潘欣中／攝影
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高雄興達電廠半年多前救起的受困綠蠵龜，經治療已痊癒，今天下午和屏東海生館在墾丁後...
高雄興達電廠半年多前救起的受困綠蠵龜，經治療已痊癒，今天下午和屏東海生館在墾丁後壁湖沙灘野放回大海。記者潘欣中／攝影
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綠蠵龜獸醫海龜
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