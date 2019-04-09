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攝影師捕捉狗狗接食物的瞬間表情 「面目全非」超爆笑

2019-04-09 14:29香港01 記者夏洛特／報導

攝影師維勒（Christian Vieler）自2013年起就開始拍攝狗狗接食物...
攝影師維勒（Christian Vieler）自2013年起就開始拍攝狗狗接食物的系列照片。圖擷自／Christian Vieler Photography
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為了接下主人拋出的食物或玩具，狗狗都會全力以赴。德國一名專門拍攝狗狗的攝影師，在機緣巧合下拍到自己狗狗接食物的瞬間，發現效果十分有趣，於是開始拍一系列不同狗狗接食物時的照片。有的狗狗看到食物時表情興奮，加上張開嘴儼如正在大笑，部分更因為高速移動而令臉部附近的肌肉「全部失控」，變成惹笑搞怪的照片。

德國攝影師維勒（Christian Vieler）自2013年起，開始拍攝狗狗接食物的系列照，之所以會有這個意念，完全是偶然的產物。他當時剛好收到一支可攜式攝影燈，該燈其中一個最強功能便是有超快的閃光燈，原本打算用來拍外景用，但測試當日竟然下雨，於是他改於在室內做測試，並找來自己的拉布拉多犬「Lotte」當模特兒。

不過由於Lotte是一隻很文靜的狗，故拍攝時一直都很冷靜，甚至毫無動作，維勒於是試着將乾糧拋向Lotte，讓Lotte主動接下。結果照片一出來，Lotte瞪大眼睛，非常精靈，張開嘴就像正在大笑，令維勒忽發奇想，邀請其他狗狗當模特兒，至今已拍下超過2000隻狗狗。

維勒表示，不少狗狗都樂意配合拍攝，有的只花了10分鐘左右就得到他想要的表情，「因為牠們什麼都不用做就有食物飛到眼前」。維勒亦與多個獸醫交流意見以「做好功課」，確保拍攝不會傷害到狗狗，他指出「開閃光燈不會傷害狗狗的眼睛，只要不是過度拍攝」。

維勒直言，拍攝短毛的狗比較容易得到有趣及豐富的表情，不過當中亦有不少難度，例如狗狗會被閃光燈嚇到，或照片會因為狗狗動作太大而失焦。維勒有時更會找來數隻狗狗一起拍攝，只見毛孩們在同一時間表情失控，非常特別。

攝影師維勒（Christian Vieler）自2013年起就開始拍攝狗狗接食物...
攝影師維勒（Christian Vieler）自2013年起就開始拍攝狗狗接食物的系列照片。圖擷自／Christian Vieler Photography
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延伸閱讀：

狗狗總是討吃 4個技巧讓貪吃狗戒掉壞習慣

【狗狗冷知識】狗狗擺出瞇眼笑表情 心裡不一定開心

文章授權轉載自《香港01》

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