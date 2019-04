新鳥類威脅!美國1年1億鳥撞樓死

2019-04-08 18:04 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



曼哈頓是鳥類容易在飛行撞擊大樓的城市之一。(Photo by Maëlick on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 高樓大廈已成為鳥類遷徙的殺手!美國鳥類保育團體日前初步統計發現,全美1年發生鳥類因誤撞大樓而致死的數量高達1億隻以上,而最常發生鳥類撞擊的城市則是芝加哥。研究人員呼籲,建築設計應改採對鳥類較友善的作法,才能避免憾事發生。

大樓反光釀禍

據《英國衛報》報導,紐約市奧杜邦學會調查發現,市區內玻璃高樓林立的芝加哥,在每年春季與秋季共有250種超過500萬隻鳥類遷徙時會經過當地,因此,當地堪稱美國鳥類遷徙時最危險的城市。

另一個地點則是紐約曼哈頓。該學會研究人員愛爾賓表示,「牠們最後停留在不熟悉的地方,例如人行道上。等到想要搜尋食物時,會飛到反射樹木的玻璃建築物而誤撞玻璃死亡。」

科學家指出,鳥類會被光線吸引,所以在夜間飛經明亮城市時會被吸引,鳥類會不知道自己正處於危險的地方。

康乃爾鳥類學實驗室稍早也列出對鳥類危險的美國城市,包括休士頓與達拉斯都是芝加哥之外排名前三位對鳥類最致命的城市,紐約、洛杉磯、聖路易斯與亞特蘭大也是鳥類在遷徙過程中有風險的地方。

夜間遷徙易撞建築物

據《全國公共廣播電台》報導,康乃爾研究人員霍頓指出,「在春秋兩個遷移期間,撞擊是最普遍的。每次遷徙期間,約有超過40億隻鳥在美國各地遷徙。」科學家也發現,在夜間遷徙過程會發出微弱聲音的鳴鳥最容易撞擊建築物。因為人造燈光會發出所謂的飛行的聲音(flight call)而讓鳥類迷失方向,吸引鳥類撞擊建築物而死亡。

奧杜邦每年9月與4月會進行撞擊監測研究,透過志工到城市街道追踪掉落的鳥類。該組織估計,每年約有9萬到20萬隻鳥在城市中因撞擊建築物而死亡,另外透過不同機構提供的數據進一步分析後發現,每年估計有1億~10億隻鳥死亡。

康乃爾公布的研究結果刊登在Frontiers in Ecology and the Environment期刊。

