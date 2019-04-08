親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

新鳥類威脅！美國1年1億鳥撞樓死

2019-04-08 18:04台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

曼哈頓是鳥類容易在飛行撞擊大樓的城市之一。(Photo by Maëlick o...
曼哈頓是鳥類容易在飛行撞擊大樓的城市之一。(Photo by Maëlick on Flicker under Creative Commons license)
分享
高樓大廈已成為鳥類遷徙的殺手！美國鳥類保育團體日前初步統計發現，全美1年發生鳥類因誤撞大樓而致死的數量高達1億隻以上，而最常發生鳥類撞擊的城市則是芝加哥。研究人員呼籲，建築設計應改採對鳥類較友善的作法，才能避免憾事發生。

大樓反光釀禍

據《英國衛報》報導，紐約市奧杜邦學會調查發現，市區內玻璃高樓林立的芝加哥，在每年春季與秋季共有250種超過500萬隻鳥類遷徙時會經過當地，因此，當地堪稱美國鳥類遷徙時最危險的城市。

另一個地點則是紐約曼哈頓。該學會研究人員愛爾賓表示，「牠們最後停留在不熟悉的地方，例如人行道上。等到想要搜尋食物時，會飛到反射樹木的玻璃建築物而誤撞玻璃死亡。」

科學家指出，鳥類會被光線吸引，所以在夜間飛經明亮城市時會被吸引，鳥類會不知道自己正處於危險的地方。

康乃爾鳥類學實驗室稍早也列出對鳥類危險的美國城市，包括休士頓與達拉斯都是芝加哥之外排名前三位對鳥類最致命的城市，紐約、洛杉磯、聖路易斯與亞特蘭大也是鳥類在遷徙過程中有風險的地方。

夜間遷徙易撞建築物

據《全國公共廣播電台》報導，康乃爾研究人員霍頓指出，「在春秋兩個遷移期間，撞擊是最普遍的。每次遷徙期間，約有超過40億隻鳥在美國各地遷徙。」科學家也發現，在夜間遷徙過程會發出微弱聲音的鳴鳥最容易撞擊建築物。因為人造燈光會發出所謂的飛行的聲音(flight call)而讓鳥類迷失方向，吸引鳥類撞擊建築物而死亡。

奧杜邦每年9月與4月會進行撞擊監測研究，透過志工到城市街道追踪掉落的鳥類。該組織估計，每年約有9萬到20萬隻鳥在城市中因撞擊建築物而死亡，另外透過不同機構提供的數據進一步分析後發現，每年估計有1億~10億隻鳥死亡。

康乃爾公布的研究結果刊登在Frontiers in Ecology and the Environment期刊。

【更多精采內容，詳見

建築芝加哥紐約
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

影／窺見國鳥帝雉求偶打架實境秀 鳥友好驚喜

2019-04-07 11:20

動力飛行傘驚擾 遊隼育雛嚇飛…

2019-04-06 00:03

馬戲表演時遭獅子攻擊咬手臂 馴獸師：信獅子多過信人

2019-04-05 20:30

殘酷事實！逗喵星人沒反應不是聽不懂而是懶得理

2019-04-05 18:46

紅漆的有機溶劑會害牠中毒 宜蘭搶救紅漆猴

2019-04-05 17:22

噴紅漆為殺雞儆猴？ 專家：效果不大

2019-04-05 17:21

獼猴疑遭噴紅漆 宜蘭農業處誘捕避傷害

2019-04-05 16:36

台東猴群入侵墓園盜食祭品 掃墓民眾：氣得牙癢癢！

2019-04-05 13:30

影／印度漁民喜捉大群刺魟 拍片上網引動保團體大怒

2019-04-04 17:36

影／圓頭蛇不一定無毒 AI化身分辨毒蛇種類小幫手

2019-04-04 15:54

台南搜救犬 有物理治療師照護

2019-04-03 23:46

日本奈良公園雌鹿虛弱死 胃部塞滿3.2公斤塑膠袋雜物

2019-04-03 21:19

影／果園裡傳哭叫聲 農民趕往救出3隻可愛小豹

2019-04-03 17:59

影／隨大白鯊去打獵！鯊魚視角影片刷新科學認知

2019-04-03 17:41

貪吃惹禍 蜥蜴把六顆高爾夫球吞下肚

2019-04-03 15:15

專責物理治療師侍候 台南搜救犬好幸福

2019-04-03 12:00

大眼嘓嘓叫的澤蛙超療癒 竟就在宜蘭秧田裡

2019-04-03 09:47

柏林新寶貝 毛茸茸小北極熊有名字了

2019-04-02 21:20

新同學不是人！「牛屎鳥」全家搬進小學 師生關注

2019-04-02 18:05

荷蘭蝴蝶減8成 不當發展農業是主因

2019-04-02 17:10

白犀牛「犀奇」 南遷壽山拚繁衍

2019-04-01 23:30

影／兇猛鯊魚游到一半險掉「假牙」 網友笑翻：瞬間沒威嚴

2019-04-01 19:30

快遞員送完貨與狗自拍 因她標註IG一夕爆紅

2019-04-01 17:34

北市動物園白犀牛「犀奇」 南遷高雄壽山拚繁衍

2019-04-01 13:52

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

海洋動物傷亡 學者：人為垃圾絕對是原因之一

2019-03-31 23:33

影／不只賣萌！柴柴店長賣番薯 日網友揪團朝聖

2019-03-31 17:58

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

台南「全台最乖翠鳥」 公園上演活春宮不怕人靠近

2019-03-31 09:38

皮膚透明的「玻璃蛙」 動物園首次繁殖成功

2019-03-29 18:25

眼鏡王蛇受驚後反芻 花一小時吐出大蜥蜴

2019-03-29 13:40

法國海岸1100隻海豚死狀悽慘 原因成謎

2019-03-29 10:47

花蓮溪口常見鳥類多達42種 林管處將辦賞鳥體驗　

2019-03-29 10:17

影／冬眠熊母子躺著也中槍 美冷血父子興奮撃血掌

2019-03-29 09:59

金門水獺監測器遭破壞 涉毀損罪可罰

2019-03-28 23:12

北市續推「浪愛滿屋」 認養浪浪加碼送嫁妝

2019-03-28 15:56

影／好心被狗咬！善心女收養比特犬 手被狠咬見血

2019-03-28 12:41

水鹿疑遭獵殺 社頭十八彎古道見血跡

2019-03-28 00:14
看更多

熱門文章

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

唐綺陽星座運勢週報：金牛桃花運旺 獅子理財憑直覺

2019-04-08 08:00

她罹患糖尿病 血糖控制不佳竟和這壞習慣有關

2019-04-08 12:42

詐領亂象多 政策平台提案「暫停春遊補助」

2019-04-08 00:33

4月國旅補助才上路 人頭遊客冒出頭網友籲喊卡

2019-04-08 00:08

吃了這些食物 大叔「雄壯威武」就不輸年輕人

2019-04-08 08:59

胡德夫突昏迷 醫師籲：心血管疾病患者熱身不可少

2019-04-08 16:00

每日星座運勢／金牛收穫豐富的一天 事業發展順利

2019-04-08 00:00

影／衛福部宣布 今年4價公費疫苗全面開打

2019-04-08 14:47

竹科女工程師月經一年多未停過 原因超心酸

2019-04-08 10:05

吳德榮：今起三天全台高溫破30度 周四起雨從北下到南

2019-04-08 07:44

義美冰品快閃買一送一！ 冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

陳文茜肺腺癌開刀 如果有這些症狀你也要小心

2019-04-08 16:45

【婆媳之間】劉雲英／前婆婆的祝福

2019-04-08 06:00

彭啟明：周四高溫降10度 北部濕涼到下周

2019-04-08 07:32

港務局召募新進人員158名 8日開始報名

2019-04-07 20:43

長輩總是宅在家？ 研究證實：老人社交多有益健康

2019-04-08 12:00

美通報的致命耳念珠菌其實是黴菌！台灣歷年僅1例輕症

2019-04-08 13:10

【心情點滴】洪玉芬／施比受更有福

2019-04-08 06:00

【為母心情】藝萱／電梯教我的育兒經

2019-04-08 06:00

錯過一班就是1小時... 科技入偏鄉 公車變準點

2019-04-07 23:17

超大黃金果亮相！ 居然一顆可達兩斤重

2019-04-08 11:16

如何翻轉醫療？ 台大醫：20年買電花的5兆先顧健康

2019-04-07 23:13

冬遊補助業者先墊百萬甚至4百萬 「這百天磨練好苦阿」

2019-04-08 00:12

【圖片心測】從你嚮往的客廳 看出你的職場翻身運！

2019-04-08 08:00

雲端發票使用率低 蘇建榮：載具申請我也失敗過2次

2019-04-08 12:10

百歲人瑞人工髖關節置換成功 醫：年紀再大都該換

2019-04-08 15:16

社工薪資「回捐」陋習 陳時中：提高委辦計畫經費來解

2019-04-08 11:30

交部補助偏鄉「最後一哩路」 花東試辦「在地車接在地人」

2019-04-08 00:27

符合這5點 才算是「睡好覺」

2019-04-07 23:45

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

40歲以上單身聯誼 女比男熱衷

2019-04-08 14:07

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-08 14:09

交部試辦「在地車接在地人」偏鄉爺奶：最溫暖的服務

2019-04-07 23:17

社工也「做功德」？打假卡、無加班費 薪資又被迫回捐

2019-04-08 16:02

教授久站腰痛竟是脊椎滑脫 兩招運動防惡化

2019-04-08 11:02

躁症發作 他花百萬買名車自撞毀

2019-04-08 11:14

小心踩雷！辭職、資譴注意大小事 一張圖告訴你

2019-04-08 14:29

下午蘭嶼5級地震 消防員：沒大到讓人想起身往外跑

2019-04-08 15:42

女生必學「遮瑕」4絕招 用手指上遮瑕膏保證老得快

2019-04-08 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top