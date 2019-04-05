噴紅漆為殺雞儆猴？ 專家：效果不大

2019-04-05 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



宜蘭縣人氣景點的仁山植物園出現一隻年紀相當人類青少年的猴子，被人噴了一整身紅漆，變成紅猴，引發眾怒批評太缺德。野外研究學者、屏東科技大學野生動物保育研究所所長蘇秀慧表示，如果這麼做的人是為了殺雞儆猴，她認為效果不大，因為其他地方也有人用漆彈槍去打猴子，通常漆彈槍會有顏色，但是還是會看到這些猴子在猴群內活動，一段時間後，猴子透過在林子裡摩擦樹枝或換毛，顏色會慢慢會掉。

至於需要特別針對這隻紅毛小猴子處理或照顧嗎？蘇秀慧表示，她是覺得不用，但執法單位應該去瞭解，為什麼一隻野生動物會被噴成這樣？她強調，野生動物並非這麼容易就被捉住的，這隻猴子會被抓起來、噴一身紅漆，又在野外看到牠，背後一定有特別的歷程，如果是野外個體，人是不太容易捉住的，要先釐清前因，也不排除這隻猴子可能已被人類飼養一段時間，才會失去戒心，輕易被捉住噴漆。

蘇秀慧指出，甚至憑藉現有線索，還不能確定這隻個體，是否屬於這個猴群，目前僅知一隻猴子被噴漆，且在野外被觀察到，到底猴子個體從何而來？是否真的跟當地的猴群是同一個家族？還是一隻外來者的個體？都無法從現在的線索做判斷。