獼猴疑遭噴紅漆 宜蘭農業處誘捕避傷害

2019-04-05 16:36 中央社 宜蘭縣5日電



宜蘭縣仁山植物園有猴子遭人噴了一身紅漆，漆色均勻，疑是被抓走噴漆再放走。圖／呂政霖提供 分享 facebook

宜蘭縣冬山鄉的仁山植物園最近傳出1隻台灣獼猴全身幾乎被人惡意噴上紅漆，許多遊客見後不捨。宜蘭縣農業處今天表示，將設法誘捕，去除紅漆，避免毒性傷害。

呂姓遊客昨天清晨7時與親友前往仁山植物園爬山，途中遇到20多隻猴群經過，但其中1隻落單的台灣獼猴全身竟是火紅色，他還一度以為是其他品種，但仔細一看，這隻猴子身上居然被噴上紅漆。其他遊客見狀後，懷疑是人為惡作劇，痛罵太沒公德心。

宜蘭縣農業處今天認為，若猴子在野外遭受人為攻擊，一定會立即跑掉，被噴到紅漆的部位一定會呈現不規則區塊，但這隻猴子被噴的紅漆很均勻，懷疑很有可能是被人抓走，之後在牠身上重複噴上紅漆後再放走。

農業處表示，這也很有可能是猴群下山騷擾人類或危害農作物，因此有人捉了這隻猴子後噴漆再野放回去，目的就是要警告所有當地猴群不要再犯，有如「殺雞儆猴」。

宜蘭縣農業處畜產科長余瑋翎受訪時說，雖台灣獼猴目前是一般類野生動物，但還是不可任意獵捕；若有人故意，可依照野生動保護法，處新台幣6萬元到30萬元罰款。

余瑋翎表示，這隻被噴紅漆的猴子因身上鮮艷與眾不同，日後很有可能受到同伴排斥，且身上的紅漆可能會有毒性，縣府人員將設法捕捉，為牠去除紅漆後再野放回大自然。