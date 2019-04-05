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台東猴群入侵墓園盜食祭品 掃墓民眾：氣得牙癢癢！

2019-04-05 13:30聯合報 記者尤聰光╱即時報導

猴群大舉入侵墓園盜食祭品，台東大武鄉一處山區墓園，今天早上有民眾上山掃墓時，發現3、40隻台灣獼猴在墓園內大吃特吃民眾祭拜留下的祭品，不僅現場到處是吃完的果皮、喝完的飲料罐，就連花束也被玩到東倒西歪，氣的大罵「太囂張了！祖先還沒吃飽，就被猴群吃飽喝足」。當地村民表示，可能是水果祭品的香氣，引來深山猴群下山覓食。

「盜吃祭品就算了，還在樹叢裡叫囂！」目擊的李姓民眾說，一早去墓園掃墓，就看到猴子在墓園悠哉的吃東西，嬉戲，猴群見到他拿起石頭作勢丟擲，立刻往樹林一哄而散，有些猴子還不斷向他叫囂，他擔心遭猴群圍攻，只好等其他掃墓的人到來，再來掃墓。

這處墓園位於大武鄉一處山區裡，大約有近百座墳墓，這幾天不少民眾上山祭祖掃墓，留下許多祭品，卻也引來大批猴子入侵，到處在墓園裡搜刮祭品，成了猴群免費享用食物的樂園。墓園裡不是吃完的果皮，就是喝完的飲料，就連花束也被玩到東倒西歪，誇張的是有些墓上還留下一坨坨「糞便」，讓掃墓民眾氣得牙癢癢。

當地村民表示，以前不太會有猴子出現在墓園，大多是烏鴉、野貓野狗或老鷹，這次猴群大舉下山，可能是一群遷徙的猴群被水果祭品的香氣吸引，由於這群猴子多為野生，對人還是很陌生，發現一有不對，就會逃竄開來。

台東大武鄉一處山區墓園，遭猴群大舉入侵墓園盜食祭品。記者尤聰光／攝影
台東大武鄉一處山區墓園，遭猴群大舉入侵墓園盜食祭品。記者尤聰光／攝影
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有些墓上還留下猴群一坨坨「糞便」。記者尤聰光／攝影
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墓園裡到處是猴子吃完的果皮。記者尤聰光／攝影
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就連一包裝的零食，也被撕咬開偷吃。記者尤聰光／攝影
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可能是水果祭品的香氣，引來深山猴群下山覓食。圖／李姓民眾提供
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